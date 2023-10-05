Сколько граммов муки в стакане – простые измерения с которыми не ошибиться
Часто в рецептах обозначают измерение ингредиентов не в граммах, а в стаканах. Однако стаканы у всех разные, и это часто портит конечный результат блюда.
24 канал подобрал несколько советов, как правильно измерить те или иные ингредиенты в стаканах, перевести на граммы или наоборот.
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Мы будем разбирать продукт, который чаще всего используют в кулинарии – это мука. Без него не выпечь хлеб, не замесить тесто на вареники или пельмени, но и пожарить любимые блины.
Сколько граммов муки в стакане
Определить массу муки в каждом виде стаканов поможет:
- 50 граммовый стакан = 0,65*50 = 33 граммов муки;
- 100 граммовый стакан = 0,65*100 = 65 граммов муки;
- 150 граммовый стакан = 0,65*150 = 98 граммов муки;
- 200 граммовый стакан = 0,65*200 = 130 граммов муки;
- 250 граммовый стакан = 0,65*250 = 162 грамма муки;
- 300 граммовый стакан = 0,65*300 = 195 граммов муки;
- 350 граммовый стакан = 0,65*350 = 227 граммов муки.
Мука может быть не только пшеничной, также в кулинарии используют миндальную, кукурузную, овсяную, гречневую, цельнозерновую. У каждого из них своя плотность и вес. Разберем стакан 200 миллилитров:
- Мука ржаная = 105 г.
- Мука кукурузная = 130 грамм.
- Мука пшеничная первого сорта = 140 г.
- Мука картофельная = 150 г.
А вот в стакане 250 миллилитров будут следующие вычисления:
- 1/4 стакана муки = 40 г муки.
- 1/3 стакана муки = 53 грамма муки.
- 1/2 стакана муки = 80 граммов муки.
- 3/4 стакана муки = 120 граммов муки.
- 2 стакана муки = 320 граммов муки.
- 3 стакана муки = 480 граммов муки.
- 4 стакана муки = 640 граммов муки.
- 5 стаканов муки = 800 г муки.