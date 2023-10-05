Сколько граммов муки в стакане – простые измерения с которыми не ошибиться

Часто в рецептах обозначают измерение ингредиентов не в граммах, а в стаканах. Однако стаканы у всех разные, и это часто портит конечный результат блюда.

24 канал подобрал несколько советов, как правильно измерить те или иные ингредиенты в стаканах, перевести на граммы или наоборот.

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Мы будем разбирать продукт, который чаще всего используют в кулинарии – это мука. Без него не выпечь хлеб, не замесить тесто на вареники или пельмени, но и пожарить любимые блины.

Сколько граммов муки в стакане

Определить массу муки в каждом виде стаканов поможет:

50 граммовый стакан = 0,65*50 = 33 граммов муки;

100 граммовый стакан = 0,65*100 = 65 граммов муки;

150 граммовый стакан = 0,65*150 = 98 граммов муки;

200 граммовый стакан = 0,65*200 = 130 граммов муки;

250 граммовый стакан = 0,65*250 = 162 грамма муки;

300 граммовый стакан = 0,65*300 = 195 граммов муки;

350 граммовый стакан = 0,65*350 = 227 граммов муки.

Мука может быть не только пшеничной, также в кулинарии используют миндальную, кукурузную, овсяную, гречневую, цельнозерновую. У каждого из них своя плотность и вес. Разберем стакан 200 миллилитров:

Мука ржаная = 105 г.

= 105 г. Мука кукурузная = 130 грамм.

= 130 грамм. Мука пшеничная первого сорта = 140 г.

= 140 г. Мука картофельная = 150 г.

А вот в стакане 250 миллилитров будут следующие вычисления:

1/4 стакана муки = 40 г муки.

1/3 стакана муки = 53 грамма муки.

1/2 стакана муки = 80 граммов муки.

3/4 стакана муки = 120 граммов муки.

2 стакана муки = 320 граммов муки.

3 стакана муки = 480 граммов муки.

4 стакана муки = 640 граммов муки.

5 стаканов муки = 800 г муки.

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