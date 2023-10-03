Чаще мы пользуемся солью, ведь без нее трудно что-то довести до нужного вкуса. Соль также является важным консервантом в зимней консервации, как сахар.
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Пожалуй, не каждый из нас сможет без колебаний ответить, сколько соли содержится в столовой ложке? Чтобы раз и навсегда запомнить или записать, рекомендуем вам воспользоваться простыми подсказками.
сколько соли в столовой ложке
В столовой ложке без горки 20 грамм соли
В столовой ложке с горкой 30 г соли
сколько соли в чайной ложке
В чайной ложке без горки 7 грамм соли, а вот в чайной ложке с горкой 10 грамм.
Различные виды соли / Фото Вечерний Киев
Как отмерить нужный вес соли ложками – список с расчетами:
- 0,5 килограмма соли = 500 г соли = 16 столовых ложек с горкой + 1 столовая без горки.
- 400 г соли = 13 столовых ложек с горкой + 1 чайная ложка с горкой.
- 300 г соли = 10 столовых ложек с горкой.
- 250 г соли = 8 столовых ложек с горкой + 1 чайная ложка с горкой.
- 200 г соли = 6 столовых ложек с горкой + 1 столовая ложка без горки.
- 150 г соли = 5 столовых ложек с горкой.
- 100 г соли = 3 столовые ложки с горкой + 1 чайная ложка с горкой.
- 90 г соли = 3 столовые ложки.
- 80 г соли = 2 столовые ложки с горкой + 1 столовая ложка без горки.
- 70 граммов соли = 2 столовых с горкой + 1 чайная ложка с горкой.
- 60 г соли = 2 столовые ложки с горкой.
- 50 г соли = 1 столовая ложка с горкой + 1 столовая ложка без горки.
- 40 г соли = 2 столовые ложки без горки.
- 30 г соли = 1 столовая ложка с горкой.
- 20 г соли = 1 столовая ложка без горки.
- 10 г соли = 1 чайная ложка с горкой.
Чтобы отвесить 1, 2 или 5 грамм соли, попробуйте высыпать их дорожкой на столе и отмерить с помощью обычной линейки. Примерно в 1 сантиметре будет 1 грамм соли.