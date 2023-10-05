24 канал дібрав кілька порад, як правильно виміряти ті чи інші інгредієнти у склянках, перевести на грами чи навпаки.
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Ми будемо розбирати продукт, який найчастіше використовують в кулінарії – це борошно. Без нього не випекти хліба, не замісити тісто на вареники чи пельмені, а й посмажити улюблені млинці.
Скільки грамів борошна у склянці
Визначити масу борошна в кожному виді склянок допоможе таблиця:
- 50 грамова склянка = 0,65 * 50 = 33 грамів борошна;
- 100 грамова склянка = 0,65 * 100 = 65 грамів борошна;
- 150 грамова склянка = 0,65 * 150 = 98 грамів борошна;
- 200 грамова склянка = 0,65 * 200 = 130 грамів борошна;
- 250 грамова склянка = 0,65 * 250 = 162 грами борошна;
- 300 грамова склянка = 0,65 * 300 = 195 грамів борошна;
- 350 грамова склянка = 0,65 * 350 = 227 грамів борошна.
Борошно може бути не тільки пшеничним, також у кулінарії використовують мигдалеве, кукурудзяне, вівсяне, гречане, цільнозернове. У кожного з них своя щільність та вага. Розберемо склянку 200 мілілітрів:
- Борошно житнє = 105 грамів.
- Борошно кукурудзяне = 130 грамів.
- Борошно пшеничне першого гатунку = 140 грамів.
- Борошно картопляне = 150 грамів.
А от у склянці 250 мілілітрів будуть такі обчислення:
- 1/4 склянки борошна = 40 грамів борошна.
- 1/3 склянки борошна = 53 грамів борошна.
- 1/2 склянки борошна = 80 грамів борошна.
- 3/4 склянки борошна = 120 грамів борошна.
- 2 склянки борошна = 320 грамів борошна.
- 3 склянки борошна = 480 грамів борошна.
- 4 склянки борошна = 640 грамів борошна.
- 5 склянок борошна = 800 грамів борошна.