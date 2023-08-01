История вина так же древняя, как и мир. Впервые добились значительных успехов в виноделии египтяне, которые передали свой опыт грекам, а те в свою очередь римлянам, что и распространили его дальше по миру.

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С развитием современных технологий стали возникать порошковые аналоги, которые не могут передать тот естественный изыск напитка. Как отличить вино по натуральности от подделки, чтобы не испортить праздник и общее впечатление от напитка – рассказываем дальше.

Как отличить вино натуральное от порошкового.

Натуральное вино содержит множество полезных веществ и микроэлементов, имеет такую же кислотность, как у желудочного сока, способствует улучшению пищеварения. Эфирные масла снижают давление и оказывают благоприятное воздействие на нервную систему, а дубильные вещества нормализуют деятельность желудка.

Порошковое вино состоит из обыкновенной воды, этилового спирта, лимонной кислоты, дрожжей и разнообразных красителей.

Первый признак такой подделки – низкая цена продукта. Чтобы обезопасить себя от покупки фальсификата, покупайте вино в специализированных или фирменных магазинах.

Качественные марочные вина имеют темную тару для защиты от солнечных лучей.

На этикетке должна содержаться вся информация о продукте. А именно страна-производитель, завод, состав вина, содержание спирта, сахара и других ингредиентов, а также надпись "натуральное вино". Строка "специальный продукт" означает, что вино сделано из концентрата.

Слишком яркий цвет и сильный аромат, которых можно достичь только с помощью искусственных красителей и ароматизаторов, также являются свидетельствами подделки.

У настоящего вина осадок не может полностью отсутствовать. У натурального продукта он быстро осядет, а в порошковом продукте он будет долго оседать.