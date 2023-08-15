Вкуснее шашлыка: рецепт любимых стейков дома или на природе

Летом мы часто ходим на пикники, в лес или парк, чтобы не только пожарить мясо, но и провести время в кругу родных и близких. Если вы всегда жарите шашлыки, рекомендуем попробовать отойти от привычного и приготовить стейки.

Чтобы не промахнуться со стейком, нужно хорошо выбрать ту часть мяса, которая идеально очерчит ваши потребности и вкусы. Не зря говорят, что залог хорошего стейка – правильный выбор мяса. 24 канал подготовил несколько действенных советов.

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Кроме того, его нужно хорошо зачистить от пленок, жилок и полосок по краям. Чаще для приготовления стейка дома подойдет говяжий биток. Также можно выбрать стейк на кости.

Чтобы приготовить стейк Рибай выбирайте лопаточную часть, Клаб-стейк – спинная часть, Тибоун-стейк – начало поясничной части, Портерхайс-стейк – толстый край говядины.

Просмажки стейка

Very Rare – (Блю) прогретый, но почти сырой стейк.

– (Блю) прогретый, но почти сырой стейк. Rare — непрожаренный стейк с кровью, но с обжаренной снаружи корочкой.

— непрожаренный стейк с кровью, но с обжаренной снаружи корочкой. Medium rare – стейк с розовым соком, без крови. Именно эту прожарку считают идеальной для стейка.

– стейк с розовым соком, без крови. Именно эту прожарку считают идеальной для стейка. Medium – стейк со светло-розовым соком.

– стейк со светло-розовым соком. Medium well – стейк с прозрачным соком.

– стейк с прозрачным соком. Well done — совершенно прожаренное мясо, без сока.

Как правильно готовить стейк – советы шеф-повара Владимира Ярославского

Выбирайте для стейка специальное мясо, обычно это сухая или влажная выдержка и мраморное мясо.

Правильный стейк нарезан толщиной 2,5 – 3,5 сантиметра.

Заранее достаньте мясо из холодильника перед приготовлением лучше всего за час до жарки.

Прожарку каждый выбирает в соответствии с его вкусами, но шеф-повар советует выбирать Medium или Medium rare.

Не солите мясо сразу, специи нужно добавлять во вторую жарку, иначе ваш стейк будет выделять много сока.

Обязательно готовьте стейк дома на разогретой сковороде с растительным маслом. Обжаривайте мясо с обеих сторон по 2 раза до румяной корочки.

После первого этапа приготовления стейка переведите мясо на деревянную доску с фольгой, заверните его в нее и отложите на 10 – 15 минут, чтобы соки равномерно разошлись по стейку.

Снова разогрейте сковороду, выложите мясо и уже смело можете добавлять травы и специи. Снова доводим стейк до золотистой корочки.

Шеф-повар подчеркнул, что правильно приготовленный стейк не "течет" по тарелке, то есть все соки остаются в мясе.

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