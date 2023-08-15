Вкуснее шашлыка: рецепт любимых стейков дома или на природе
Летом мы часто ходим на пикники, в лес или парк, чтобы не только пожарить мясо, но и провести время в кругу родных и близких. Если вы всегда жарите шашлыки, рекомендуем попробовать отойти от привычного и приготовить стейки.
Чтобы не промахнуться со стейком, нужно хорошо выбрать ту часть мяса, которая идеально очерчит ваши потребности и вкусы. Не зря говорят, что залог хорошего стейка – правильный выбор мяса. 24 канал подготовил несколько действенных советов.
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Кроме того, его нужно хорошо зачистить от пленок, жилок и полосок по краям. Чаще для приготовления стейка дома подойдет говяжий биток. Также можно выбрать стейк на кости.
Чтобы приготовить стейк Рибай выбирайте лопаточную часть, Клаб-стейк – спинная часть, Тибоун-стейк – начало поясничной части, Портерхайс-стейк – толстый край говядины.
Просмажки стейка
- Very Rare – (Блю) прогретый, но почти сырой стейк.
- Rare — непрожаренный стейк с кровью, но с обжаренной снаружи корочкой.
- Medium rare – стейк с розовым соком, без крови. Именно эту прожарку считают идеальной для стейка.
- Medium – стейк со светло-розовым соком.
- Medium well – стейк с прозрачным соком.
- Well done — совершенно прожаренное мясо, без сока.
Как правильно готовить стейк – советы шеф-повара Владимира Ярославского
- Выбирайте для стейка специальное мясо, обычно это сухая или влажная выдержка и мраморное мясо.
- Правильный стейк нарезан толщиной 2,5 – 3,5 сантиметра.
- Заранее достаньте мясо из холодильника перед приготовлением лучше всего за час до жарки.
- Прожарку каждый выбирает в соответствии с его вкусами, но шеф-повар советует выбирать Medium или Medium rare.
- Не солите мясо сразу, специи нужно добавлять во вторую жарку, иначе ваш стейк будет выделять много сока.
- Обязательно готовьте стейк дома на разогретой сковороде с растительным маслом. Обжаривайте мясо с обеих сторон по 2 раза до румяной корочки.
- После первого этапа приготовления стейка переведите мясо на деревянную доску с фольгой, заверните его в нее и отложите на 10 – 15 минут, чтобы соки равномерно разошлись по стейку.
- Снова разогрейте сковороду, выложите мясо и уже смело можете добавлять травы и специи. Снова доводим стейк до золотистой корочки.
- Шеф-повар подчеркнул, что правильно приготовленный стейк не "течет" по тарелке, то есть все соки остаются в мясе.