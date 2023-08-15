Щоб не схибити зі стейком, потрібно добре обрати ту частину м'яса, яка ідеально окреслить ваші потреби та смаки. Не дарма говорять, що запорука хорошого стейка – правильний вибір м'яса. 24 канал підготував кілька дієвих порад.

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Окрім цього його потрібно добре зачистити від плівок, жилок та смужок по краях. Найчастіше для приготування стейка вдома підійде яловичий биток. Також можна обрати стейк на кості.

Щоб приготувати стейк Рібай обирайте лопаткову частину, Клаб-стейк – спинна частина, Тібоун-стейк – початок поперекової частини, Портерхайс-стейк – товстий край яловичини.

Просмажки стейка

Very Rare — (Блю) прогрітий, але майже сирий стейк.

— (Блю) прогрітий, але майже сирий стейк. Rare — непросмажений стейк з кров'ю, але з обсмаженою зовні скоринкою.

— непросмажений стейк з кров'ю, але з обсмаженою зовні скоринкою. Medium rare — стейк з рожевим соком, без крові. Саме цю просмажку вважають ідеальною для стейка.

— стейк з рожевим соком, без крові. Саме цю просмажку вважають ідеальною для стейка. Medium — стейк зі світло-рожевим соком.

— стейк зі світло-рожевим соком. Medium well — стейк з прозорим соком.

— стейк з прозорим соком. Well done — абсолютно просмажене м'ясо, без соку.

Як правильно готувати стейк – поради шеф-кухаря Володимира Ярославського

Обирайте для стейка спеціальне м'ясо, зазвичай це суха чи волога витримка та порода – мармурове м'ясо.

Правильний стейк нарізаний завтовшки 2,5 – 3,5 сантиметри.

Заздалегідь дістаньте м'ясо з холодильника перед приготуванням, найкраще за годину до смаження.

Прожарку кожен обирає відповідно до його смаків, але шеф-кухар радить обирати Medium або Medium rare.

Не соліть м'ясо одразу, спеції потрібно додавати на друге смаження, інакше ваш стейк буде виділяти багато соку.

Обов'язково готуйте стейк вдома на розігрітій сковорідці з олією. Обсмажуйте м'ясо з обох сторін по 2 рази до рум'яної скоринки.

Після першого етапу приготування стейка перекладіть м'ясо на дерев'яну дошку з фольгою, загорніть його в неї та відкладіть на 10 – 15 хвилин, щоб соки рівномірно розійшлись по стейку.

Знову розігрійте сковорідку, викладіть м'ясо та вже сміло можете додавати трави та спеції. Знову доводимо стейк до золотистої скоринки.

Шеф-кухар наголосив, що правильно приготований стейк не "тече" по тарілці, тобто всі соки залишаються в м'ясі.

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