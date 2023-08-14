Не знаете, с чего начать, чтобы успеть закрыть все заготовки и ничего не забыть? 24 канал подготовил подборку рецептов зимней консервации, которые должны быть у каждого.

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Выбирайте те, которые больше всего понравились, или готовьте все.

Нежинский салат

Время: 4 часа

4 часа Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 килограмма огурцов;

– 700 граммов лука;

– 1 ложка соли;

– 50 – 100 граммов укропа.

Для маринада на банке 0,5:

– 1 чайная ложка соли;

– 2 ложки 9% уксуса;

– 1 ложка масла;

– 4 – 5 штук черного перца горошком.

Приготовление:

Огурцы промываем в проточной воде и режем ножом, чтобы получились очень тонкие кружочки.

Лук нарезаем тонкими полукольцами.

Укроп измельчаем ножом.

Смешиваем в большой посуде огурцы, лук и укроп, добавляем соль. Все тщательно перемешиваем и оставляем настаиваться на 1 – 1,5 часа.

Промываем банки в проточной воде с пищевой содой или жидким моющим средством, вытираем досуха. На дно каждой банки выкладываем лавровый лист и черный перец горошком.

Далее накладываем нежинский салат в банки, заливаем выделившимся соком. Сверху в каждую банку высыпаем по 1 чайной ложке сахара, соли, 1 столовой ложке растительного масла, 2 столовые ложки уксуса.

Ставим на плиту большую кастрюлю, на дно которой кладем полотенце. Выкладываем в нее банки с огурцами, накрываем чистыми крышками, заливаем теплой водой по горло. Стерилизуем банки 0,5 литра с момента закипания воды 20 минут (если банки 1 литра: 35 – 40 минут).

Закрываем все крышками и переворачиваем вверх дном.

Когда закрутка охладится, переворачиваем и отправляем на хранение в темное и прохладное место.

Приятного аппетита!

Салат из болгарского перца на зиму

Время: 1 час

1 час Порции: 1

Ингредиенты:

– 1 килограмм сладкого перца;

– 1 килограмм помидоров;

– 1 килограмм моркови;

– 1 килограмм лука;

– 120 граммов масла;

– 130 граммов сахара;

– 1,5 ложки соли;

– 60 граммов уксуса.

Приготовление:

Нарезаем овощи произвольными кусочками, присыпая специями, солью и сахаром.

Полим маслом и тушим пол часа на среднем огне.

Добавляем уксус и тушим еще 10 минут.

Раскладываем салат в заранее стерилизованные банки и закрываем крышками.

Приятного аппетита!

Салат из кабачков на зиму

Время: 2 часа

2 часа Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 килограмм кабачков;

– 150 граммов лука;

– 200 граммов моркови;

– 1 ложка соли

– 2 ложки сахара

– 100 граммов масла

– 2 ложки уксуса

– 1 пучок укропа

– 1 головка чеснока

– 6 ароматных перцев

– 10 перцев горошком

– 2 лавровых листа.

Приготовление:

Моем и нарезаем кабачки средним кубиком, морковь – четверть кольцами, а лук – мелким кубиком. Порубите укроп и пропускаем через пресс головку чеснока.

В кастрюле разогреваем масло, выкладываем лук. Через 3 – 4 минуты добавляем морковь, а через столько минут – кабачки, столовую ложку соли и две столовые ложки сахара.

Также добавляем все специи: 2 лавровых листа, 6 горошин душистого перца и 10 горошков. Перемешиваем и тушим 15 минут.

Добавляем изрезанный укроп, измельченный чеснок и уксус, готовим еще 3 – 4 минуты под крышкой.

Раскладываем салат из кабачков по стерилизованным банкам, закрываем крышками.

Приятного аппетита!

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