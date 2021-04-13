Темперирование шоколада сложное и точное дело, которое без подготовки и определенных знаний не выполнить. Кондитер Лиза Глинская рассказала о методах и правильных этапах в темперировании шоколада, которые точно вам помогут разобраться в этой сложной кулинарной технике.

Темперирование шоколада – это процесс нагрева и охлаждения шоколада до определенных температур. В результате этого процесса какао масло затвердевает в определенной кристаллической структуре.

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Темперирование делает шоколад твердым, придает ему красивый блеск и хруст. В процессе охлаждения шоколад сжимается, поэтому его легко вынуть из формы.

Важной для темперирования является и температура в помещении: идеальная – 20 – 21 градус.

Этапы темперирования шоколада

Шоколад растапливают до определенной температуры. Быстро охлаждают шоколад. Доводят шоколад до нужной температуры и переходят к использованию.

Как растопить шоколад

– в микроволновой печи при постоянном помешивании каждые 10 – 20 секунд;

– на паровой бане.

Способы темперирования шоколада

Таблаж – темперирование на холодной поверхности.

Сначала шоколад растапливают, затем 2/3 части выливают на мраморную или гранитную поверхность и охлаждают до нужной температуры. Далее добавляют остатки 1/3 шоколада и доводят до рабочей температуры.

Темперирование каллетами

Растапливают шоколад, охлаждают его и добавляют каллеты. Снова прогревают массу до рабочей температуры.

Темперирование с помощью микрио

Микрио – это темперированное какао масло. Сначала нужно растопить шоколад, далее добавить микрио. Молекулы масла микрио придают определенный строительный процесс остальным молекулам какао масла в шоколаде.