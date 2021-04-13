Как темперировать шоколад: советы и подробная инструкция от кондитера Лизы Глинской
Темперирование шоколада сложное и точное дело, которое без подготовки и определенных знаний не выполнить. Кондитер Лиза Глинская рассказала о методах и правильных этапах в темперировании шоколада, которые точно вам помогут разобраться в этой сложной кулинарной технике.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Темперирование шоколада – это процесс нагрева и охлаждения шоколада до определенных температур. В результате этого процесса какао масло затвердевает в определенной кристаллической структуре.
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Темперирование делает шоколад твердым, придает ему красивый блеск и хруст. В процессе охлаждения шоколад сжимается, поэтому его легко вынуть из формы.
Важной для темперирования является и температура в помещении: идеальная – 20 – 21 градус.
Этапы темперирования шоколада
- Шоколад растапливают до определенной температуры.
- Быстро охлаждают шоколад.
- Доводят шоколад до нужной температуры и переходят к использованию.
Как растопить шоколад
– в микроволновой печи при постоянном помешивании каждые 10 – 20 секунд;
– на паровой бане.
Способы темперирования шоколада
Таблаж – темперирование на холодной поверхности.
Сначала шоколад растапливают, затем 2/3 части выливают на мраморную или гранитную поверхность и охлаждают до нужной температуры. Далее добавляют остатки 1/3 шоколада и доводят до рабочей температуры.
Темперирование каллетами
Растапливают шоколад, охлаждают его и добавляют каллеты. Снова прогревают массу до рабочей температуры.
Темперирование с помощью микрио
Микрио – это темперированное какао масло. Сначала нужно растопить шоколад, далее добавить микрио. Молекулы масла микрио придают определенный строительный процесс остальным молекулам какао масла в шоколаде.
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