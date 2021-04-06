Если вы не знаете какое тесто лучше выбрать для приготовления сосиски в тесте или круассанов – скорее читайте о нем в нашем материале.

Кондитер Лиза Глинская призналась в своем инстаграме, что ее часто спрашивают о разнице между пресным слоеным тестом (бездрожжевым) и дрожжевым слоеным тестом. Девушка решила рассказать несколько известных ей фактов об этих видах теста.

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Итак, далее вы узнаете какое различие между этими видами теста и к каким блюдам и десертам лучше всего их применять.

Дрожжевое слоеное тесто

Из названия этого теста уже понятно, что в его состав входят дрожжи. Кроме них еще мука, вода, соль, сахар и сливочное масло.

Многослойность этого теста получается благодаря сливочному маслу и дрожжам. Они разрыхляют слои теста и делают его более пухлым.

Выпечка из дрожжевого слоеного теста получается нежной по структуре и мягкой. Из этого теста готовят венские булочки, круассаны, улитки с заварным кремом. Также это тесто подходит для приготовления выпечки с сочной начинкой: кремом, шоколадом, сыром или фаршем.

Бездрожжевое слоеное тесто

Главное отличие этого теста от предыдущего в том, что оно готовится без дрожжей. Классический рецепт теста состоит из муки, воды, соли и масла для слоев.

В слоеном бездрожжевом тесте слои получаются благодаря маслу – оно образует прослойки между слоями теста, не дает выходить пару во время выпекания. Вследствие этого и образуются "открытые" слои теста.

Такое тесто получается более сухим и ломается, ведь оно тонкое.

Слоеное бездрожжевое тесто подходит для выпекания трубочек, ушек, тарталеток, торта "Полено", "Наполеона", сосисок в тесте, может быть основой для домашней пиццы или самсы.

Главным секретом хорошего слоеного теста, как дрожжевого, так и бездрожжевого, является использование качественного сливочного масла, муки и правильная техника его приготовления.