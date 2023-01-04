Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями проверенным рецепт и с удовольствием научит всех желающих готовить ее дома без лишних трудностей.

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Такую рыбку можно подавать к праздничному столу, или даже добавлять в салаты или готовить японские роллы. Красную слабосоленую рыбу подают как отдельную закуску, выкладывают на бутерброды или тосты.

Как правильно засолить красную рыбу дома

  • Время: 1 сутки
  • Порции: 1200 граммов

Приготовление:

  • Тщательно моем рыбу, снимаем кожу и удаляем пинцетом косточки.
  • Смешиваем соль с сахаром и посыпаем этой смесью рыбу с обеих сторон.
  • Полим рыбу оливковым маслом и посыпаем цедрой цитрусовых.
  • Добавляем к рыбе черного молотого перца (тимьян, розмарин или любую другую зелень по желанию).
  • Полим красную рыбу крепким алкоголем и накрываем пищевой пленкой.
  • Отправляем рыбу в холодильник на ночь.
  • Готовую рыбу протираем бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу и соль.
  • Заворачиваем рыбу снова в пищевую пленку и дайте ей еще настояться до вечера, чтобы она созрела.
  • Сохраняйте засоленную красную рыбу в течение недели в холодильнике, плотно заматываем ее в пищевую пленку или держим в контейнере для еды.

Приятного тебе аппетита!