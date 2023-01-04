Секреты засолки красной рыбы
4 января 2023, 10:39Читати новину українською
Источник:инстаграмм Владимира Ярославского
Засоленная красная рыба (лосось, форель, голец) становится особенно актуальна в период зимних праздников.
Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями проверенным рецепт и с удовольствием научит всех желающих готовить ее дома без лишних трудностей.
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Такую рыбку можно подавать к праздничному столу, или даже добавлять в салаты или готовить японские роллы. Красную слабосоленую рыбу подают как отдельную закуску, выкладывают на бутерброды или тосты.
Как правильно засолить красную рыбу дома
- Время: 1 сутки
- Порции: 1200 граммов
– 1200 граммов красной рыбы;
– 2 столовые ложки морской соли;
– черный молотый перец;
– оливковое масло;
– цедра лайма или лимона;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 столовые ложки крепкого алкоголя.
Приготовление:
- Тщательно моем рыбу, снимаем кожу и удаляем пинцетом косточки.
- Смешиваем соль с сахаром и посыпаем этой смесью рыбу с обеих сторон.
- Полим рыбу оливковым маслом и посыпаем цедрой цитрусовых.
- Добавляем к рыбе черного молотого перца (тимьян, розмарин или любую другую зелень по желанию).
- Полим красную рыбу крепким алкоголем и накрываем пищевой пленкой.
- Отправляем рыбу в холодильник на ночь.
- Готовую рыбу протираем бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу и соль.
- Заворачиваем рыбу снова в пищевую пленку и дайте ей еще настояться до вечера, чтобы она созрела.
- Сохраняйте засоленную красную рыбу в течение недели в холодильнике, плотно заматываем ее в пищевую пленку или держим в контейнере для еды.
Приятного тебе аппетита!