Секреты засолки красной рыбы

Засоленная красная рыба (лосось, форель, голец) становится особенно актуальна в период зимних праздников.

Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями проверенным рецепт и с удовольствием научит всех желающих готовить ее дома без лишних трудностей.

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Такую рыбку можно подавать к праздничному столу, или даже добавлять в салаты или готовить японские роллы. Красную слабосоленую рыбу подают как отдельную закуску, выкладывают на бутерброды или тосты.

Как правильно засолить красную рыбу дома

Время: 1 сутки

1 сутки Порции: 1200 граммов

– 1200 граммов красной рыбы;– 2 столовые ложки морской соли;– черный молотый перец;– оливковое масло;– цедра лайма или лимона;– 1 столовая ложка сахара;– 2 столовые ложки крепкого алкоголя.

Приготовление:

Тщательно моем рыбу, снимаем кожу и удаляем пинцетом косточки.

Смешиваем соль с сахаром и посыпаем этой смесью рыбу с обеих сторон.

Полим рыбу оливковым маслом и посыпаем цедрой цитрусовых.

Добавляем к рыбе черного молотого перца (тимьян, розмарин или любую другую зелень по желанию).

Полим красную рыбу крепким алкоголем и накрываем пищевой пленкой.

Отправляем рыбу в холодильник на ночь.

Готовую рыбу протираем бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу и соль.

Заворачиваем рыбу снова в пищевую пленку и дайте ей еще настояться до вечера, чтобы она созрела.

Сохраняйте засоленную красную рыбу в течение недели в холодильнике, плотно заматываем ее в пищевую пленку или держим в контейнере для еды.

Приятного тебе аппетита!