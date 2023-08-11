Этого вы точно не знали: как засушить яблоки на зиму

11 августа 2023, 12:32
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Зеленый дом

Издавна наши предки засушивали ягоды и фрукты, чтобы зимой варить из них компоты, компоты или просто добавлять в выпечку. Мы тоже предлагаем сделать заготовку из яблок на зиму – засушить несколько способов.

Яблоки – доступные и любимые фрукты украинцев. Из них можно приготовить много блюд: от закусок до десертов. Мы научим вас правильно засушивать их на зиму, чтобы они сохранялись как можно дольше.

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Как сушить яблоки на зиму на открытом воздухе

  • Перед началом заготовки нужно помыть яблоки, очистить их от семян. Кожурку оставляем или срезаем по желанию.
  • Нарезаем яблоки на кружочки толщиной примерно полсантиметра. Важно, чтобы они все были одинаковыми. Чем тоньше кружочек, тем быстрее он высохнет.
  • Берем обычную синтетическую нить для огорода и нанизываем на нее яблоки.
  • Для того чтобы яблоки не потемнели во время сушки, их можно опустить в соляной раствор (2 чайные ложки на 1 литр воды) или раствор с лимонной кислотой (1 чайная ложка на 1 литр воды) на пару минут. Затем яблоки снова нужно немного подсушить бумажными полотенцами и через отверстие протащить веревку.
  • Через пять-семь дней сушеные яблоки готовы.

Самое главное в сушке яблок – это правильно выбрать место. Сушиться они должны в хорошо проветриваемом месте и не на солнце. Вешаем связки с яблоками на веранде, в тени на небольшом протяжении. И делать это нужно в сухую погоду.

Как высушить яблоки в помещении

Если погода хочет лучшего, можно высушить яблоки в духовке.

  • Подготовьте их, как и в предыдущем методе.
  • Разложите кружочки на противень в один слой с определенным расстоянием. Можно использовать пергамент для выпечки.
  • Весь процесс занимает примерно 6 – 8 часов. Все время сушки необходимо держать дверцу духовки открытой, поскольку яблоки будут испарять большое количество воды.
  • Температуру сначала нужно установить 50 градусов, а через час примерно поднять до 70 градусов.

Также есть специальные электрические сушилки для яблок и других фруктов. Все, что нужно – разложить яблоки и нажать кнопку.

Автор: Богданна Рибак