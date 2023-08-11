Яблука – доступні та улюблені фрукти українців. З них можна приготувати чимало страв: від закусок до десертів. Ми навчимо вас як правильнозасушувати їх на зиму, аби вони зберігалися якнайдовше.
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Як сушити яблука на зиму на свіжому повітрі
- Перед початком заготівлі, потрібно помити яблука, очистити їх від насіння. Шкірочку залишаємо, або зрізаємо за бажанням.
- Нарізаємо яблука на кружечки товщиною приблизно півсантиметра. Важливо, щоб вони всі були однакові. Чим тонше кружечок, тим швидше він висохне.
- Беремо звичайну синтетичну нитку для городу та нанизуємо на неї яблука.
- Для того, щоб яблука не потемніли під час сушіння, їх можна опустити в соляний розчин (2 чайні ложки на 1 літр води) або розчин з лимонною кислотою (1 чайна ложка на 1 літр води) на пару хвилин. Потім яблука знову треба трохи підсушити паперовими рушниками і через отвір протягнути мотузку.
- Через п’ять-сім днів сушені яблука готові.
Найголовніше у сушінні яблук — це правильно обрати місце. Сушитися вони повинні в добре провітрюваному місці і не на сонці. Вішаємо в’язанки з яблуками на веранді, в тіні на невеликому протязі. І робити це треба в суху погоду.
Як висушити яблука в приміщенні
Якщо погода бажає кращого, можна висушити яблука в духовці.
- Підготуйте їх, як і в попередньому методі.
- Розкладіть кружечки на деко в один шар з певною відстанню. Можна використати пергамент для випічки.
- Весь процес займає приблизно 6 – 8 годин. Весь час сушіння необхідно тримати дверцята духовки відкритою, оскільки яблука будуть випаровувати дуже багато води.
- Температуру спочатку треба встановити 50 градусів, а через годину приблизно підняти до 70 градусів.
Також ще є спеціальні електричні сушарки для яблук та інших фруктів. Все, що потрібно – розкласти яблука та натиснути на кнопку.