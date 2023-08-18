Рецепт аджики, который сведет с ума каждого

Одна из самых популярных зимних закусок – аджика. Ее подают к мясу, рыбе, овощным гарнирам, или просто обмакивают кусочек свежего хлеба.

Аджика – это невероятно яркая и ароматная абхазско-грузинская острая закуска, которую готовят в виде пастообразной массы. Она обязательно должна быть в зимнем арсенале каждой хозяйки

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И если вы уже пробовали в меру острую аджику из кабачков или сыра с хреном, приготовьтесь на этот раз окунуться в классический вариант, который непременно оживит ваши вкусовые рецепторы.

Рецепт аджики на зиму

Время: 2 часа

2 часа Порции: 2

– 6 килограммов помидоров;– 1 килограмм сладкого перца;– 300 граммов острого перца;– 300 граммов чеснока;– 150 граммов соли;– 100 граммов сахара;– 300 граммов масла;– 200 граммов уксуса;– 100 граммов зелени.

Приготовление:

Чтобы аджика получилась густой, лучше выбирать мясистые сорта помидоров. Если помидоры водянистые, можно слить часть сока после нарезки или уваривать аджику более длительный промежуток времени.

Помидоры и перцы промываем водой, срезаем, если есть испорченные места. Томаты разрезаем пополам, вырезаем места крепления плодоножки. Из болгарского перца вырезаем семенную коробку и белые прожилки, измельчаем.

У горького стручкового перца обрезаем кончик и вынимаем семена.

Чеснок чистим от шелухи, мелко режем ножом или пропускаем через пресс. Зелень промываем в проточной воде, выкладываем на бумажные полотенца на несколько минут. Затем мелко рубим ножом.

Помидоры и перцы необходимо измельчить в пюре – это можно сделать с помощью кухонного комбайна, мясорубки или блендера.

Переливаем получившуюся массу в одну крупную кастрюлю или несколько и ставим на плиту. На среднем огне доводим до кипения, затем добавляем растительное масло и варим около 1 часа. Убавляем огонь до минимума, накрываем крышкой.

Стерилизуем банки и крышки. Банки промываем с содой в проточной воде. Стерилизуем в духовке – ставим их на решетку в холодную духовку и включаем температуру 150 – 180 градусов. После того как духовка нагреется, ждем около 20 минут.

Добавляем в аджику соль, сахар, кропотливо перемешиваем, чтоб все кристаллы растворились. Затем вливаем уксус и провариваем еще примерно 10 минут. В конце добавляем чеснок и зелень, перемешиваем и снимаем с огня.

Разливаем кипящую аджику в стерильные банки и закатываем крышками. Переворачиваем вверх дном, накрываем теплым одеялом и ждем примерно сутки, пока оно не остынет. Затем убираем баночки в прохладное место к зиме.

Приятного аппетита!

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