Аджика – це неймовірно яскрава і ароматна абхазько-грузинська гостра закуска, яку готують у вигляді пастоподібної маси. Вона обов’язково повинна бути в зимовому арсеналі кожної господині

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І якщо ви вже куштували в міру гостру аджику з кабачків або сиру з хроном, приготуйтеся цього разу зануритися в класичний варіант, який неодмінно пожвавить ваші смакові рецептори.

Рецепт аджики на зиму

Час: 2 години

2 години Порції: 2

Інгредієнти:

– 6 кілограмів помідорів;

– 1 кілограм солодкого перцю;

– 300 грамів гострого перцю;

– 300 грамів часнику;

– 150 грамів солі;

– 100 грамів цукру;

– 300 грамів олії;

– 200 грамів оцту;

– 100 грамів зелені.

Приготування:

Щоб аджика вийшла густою, краще обирати м'ясисті сорти помідорів. Якщо помідори водянисті, можна злити частину соку після нарізки або ж уварювати аджику більш тривалий проміжок часу.

Помідори та перці промиваємо водою, зрізаємо, якщо є зіпсовані місця. Томати розрізаємо навпіл, вирізаємо місця кріплення плодоніжки. З болгарського перцю вирізаємо насіннєву коробку та білі прожилки, подрібнюємо.

У гіркого стручкового перцю обрізаємо кінчик і виймаємо насіння.

Часник чистимо від лушпиння, дрібно ріжемо ножем або пропускаємо через прес. Зелень промиваємо у проточній воді, викладаємо на паперові рушники на кілька хвилин. Потім дрібно рубаємо ножем.

Помідори та перці необхідно подрібнити у пюре – зробити це можна за допомогою кухонного комбайна, м'ясорубки або блендера.

Переливаємо отриману масу в одну велику каструлю або кілька і ставимо на плиту. На середньому вогні доводимо до кипіння, потім додаємо рослинну олію і варимо приблизно 1 годину. Зменшуємо вогонь до мінімуму, накриваємо кришкою.

Стерилізуємо банки та кришки. Банки промиваємо із содою у проточній воді. Стерилізуємо в духовці – ставимо їх на решітку в холодну духовку та вмикаємо температуру 150 – 180 градусів. Після того, як духовка нагріється, чекаємо близько 20 хвилин.

Додаємо в аджику сіль, цукор, ретельно перемішуємо, щоб усі кристали розчинилися. Потім вливаємо оцет і проварюємо ще приблизно 10 хвилин. Наприкінці додаємо часник і зелень, перемішуємо і знімаємо з вогню.

Розливаємо киплячу аджику в стерильні банки і закочуємо кришками. Перевертаємо догори дном, накриваємо теплою ковдрою і чекаємо приблизно добу, доки вона не охолоне. Потім прибираємо баночки в прохолодне місце до зими.

Смачного!

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