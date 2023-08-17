Кетчуп – вкусный томатный соус, который мы обычно используем к мясу или сосискам, заправляем макароны или добавляем в жареный картофель. Также вкусно просто смазать его на хлеб.

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Мы предлагаем приготовить ароматный домашний кетчуп без консервантов, который будет радовать всю семью в течение зимы.

Рецепт домашнего кетчупа

  • Время: 80 минут
  • Порции: 1 литр

Приготовление:

  • Выжимаем сок из томатов с помощью соковыжималки.
  • Далее один репчатый лук и одну морковь очищаем и нарезаем средним кубиком. Разогреваем кастрюлю с растительным маслом и обжариваем на ней овощи на среднем огне.
  • Добавляем томатный сок и перемешиваем.


Приготовление домашнего кетчупа / Фото Клопотенко

  • Сдабриваем все специями.
  • Варим соус на среднем огне около часа или пока он не снизится в объеме примерно в два раза.
  • Достаньте большие горошины душистого перца с помощью ложки, бутоны гвоздики не достаем, а перебиваем вместе с соусом в блендере.
  • Переливаем готовый кетчуп в кастрюлю, добавляем уксус и при необходимости соль по вкусу.


Приготовление домашнего кетчупа / Фото Клопотенко

  • Если хотите дополнительно сгустить соус, то можете добавить кукурузный крахмал, предварительно разбавленный в небольшом количестве холодной воды. Доводим соус до кипения и разливаем в стерилизованные банки.
  • Закрываем крышками и охлаждаем.

Приятного аппетита!