Кетчуп – вкусный томатный соус, который мы обычно используем к мясу или сосискам, заправляем макароны или добавляем в жареный картофель. Также вкусно просто смазать его на хлеб.
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Мы предлагаем приготовить ароматный домашний кетчуп без консервантов, который будет радовать всю семью в течение зимы.
Рецепт домашнего кетчупа
- Время: 80 минут
- Порции: 1 литр
Приготовление:
- Выжимаем сок из томатов с помощью соковыжималки.
- Далее один репчатый лук и одну морковь очищаем и нарезаем средним кубиком. Разогреваем кастрюлю с растительным маслом и обжариваем на ней овощи на среднем огне.
- Добавляем томатный сок и перемешиваем.
Приготовление домашнего кетчупа / Фото Клопотенко
- Сдабриваем все специями.
- Варим соус на среднем огне около часа или пока он не снизится в объеме примерно в два раза.
- Достаньте большие горошины душистого перца с помощью ложки, бутоны гвоздики не достаем, а перебиваем вместе с соусом в блендере.
- Переливаем готовый кетчуп в кастрюлю, добавляем уксус и при необходимости соль по вкусу.
Приготовление домашнего кетчупа / Фото Клопотенко
- Если хотите дополнительно сгустить соус, то можете добавить кукурузный крахмал, предварительно разбавленный в небольшом количестве холодной воды. Доводим соус до кипения и разливаем в стерилизованные банки.
- Закрываем крышками и охлаждаем.
Приятного аппетита!