Минимум ингредиентов и времени вам нужно на приготовление домашних батончиков, которые уже давно покорили мир своим совершенным вкусом.
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Удачное сочетание кокосовой стружки и сгущенки, нежный молочный шоколад – вкусняшка! Кроме того, что их можно есть с кофе или чаем, батончики удобно давать детям в школу, садик или в дорогу на перекус.
Рецепт батончиков баунти
- Время: 30 минут
- Порции: 9 штук
Приготовление:
- Соединяем кокосовую стружку и сгущенку до однородной массы. Формируем батончики, кладем на ровную поверхность с пергаментом и убираем в морозилку на 20 минут.
- В это время растапливаем шоколад в микроволновке или водяной бане.
- Окунаем батончики в растопленный шоколад, возвращаем на пергамент и убираем в холодильник до застывания шоколада.
Приятного аппетита!⠀ ⠀