Мінімум інгредієнтів та часу вам потрібно на приготування домашніх батончиків баунті, які вже давно підкорили світ своїм довершеним смаком.

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Вдале поєднання кокосової стружки та згущеного молока, ніжний молочний шоколад – смакота! Окрім того, що їх можна їсти з кавою чи чаєм, батончики зручно давати дітям до школи, садочку чи в дорогу на перекус.

Рецепт батончиків баунті

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 9 штук

Інгредієнти:

– 200 грамів кокосової стружки;

– 150 грамів згущеного молока;

– 200 грамів шоколаду.

Приготування:

Поєднуємо кокосову стружку та згущене молоко до однорідної маси. Формуємо батончики, кладемо на рівну поверхню з пергаментом та прибираємо у морозилку на 20 хвилин.

У цей час розтоплюємо шоколад у мікрохвильовці або на водяній бані.

Занурюємо батончики в розтоплений шоколад, повертаємо на пергамент та прибираємо у холодильник до застигання шоколаду.

Смачного!⠀ ⠀