Мінімум інгредієнтів та часу вам потрібно на приготування домашніх батончиків баунті, які вже давно підкорили світ своїм довершеним смаком.
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Вдале поєднання кокосової стружки та згущеного молока, ніжний молочний шоколад – смакота! Окрім того, що їх можна їсти з кавою чи чаєм, батончики зручно давати дітям до школи, садочку чи в дорогу на перекус.
Рецепт батончиків баунті
- Час: 30 хвилин
- Порції: 9 штук
Приготування:
- Поєднуємо кокосову стружку та згущене молоко до однорідної маси. Формуємо батончики, кладемо на рівну поверхню з пергаментом та прибираємо у морозилку на 20 хвилин.
- У цей час розтоплюємо шоколад у мікрохвильовці або на водяній бані.
- Занурюємо батончики в розтоплений шоколад, повертаємо на пергамент та прибираємо у холодильник до застигання шоколаду.
Смачного!⠀ ⠀