Батончики баунти с минимум ингредиентов – райское наслаждение кофе

Среди популярных батончиков одним из любимых является конечно кокосовый баунти. А вы знали, что его легко можно приготовить на дому всего из нескольких ингредиентов – у нас есть рецепт.

Минимум ингредиентов и времени вам нужно на приготовление домашних батончиков, которые уже давно покорили мир своим совершенным вкусом.

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Удачное сочетание кокосовой стружки и сгущенки, нежный молочный шоколад – вкусняшка! Кроме того, что их можно есть с кофе или чаем, батончики удобно давать детям в школу, садик или в дорогу на перекус.

Рецепт батончиков баунти

Время: 30 минут

30 минут Порции: 9 штук

Ингредиенты:

– 200 граммов кокосовой стружки;

– 150 граммов сгущенки;

– 200 граммов шоколада.

Приготовление:

Соединяем кокосовую стружку и сгущенку до однородной массы. Формируем батончики, кладем на ровную поверхность с пергаментом и убираем в морозилку на 20 минут.

В это время растапливаем шоколад в микроволновке или водяной бане.

Окунаем батончики в растопленный шоколад, возвращаем на пергамент и убираем в холодильник до застывания шоколада.

Приятного аппетита!⠀ ⠀