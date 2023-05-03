Самый простой рецепт домашнего хлеба

3 мая 2023, 15:28
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Источник:

Алекс Миль

Ничто не сравнится с ароматом свежевыпеченного домашнего хлеба, хрустящая корочка, нежный мякоть – вкусняшка!

Чтобы приготовить домашний хлеб в духовке, не обязательно иметь удивительное дарование в кулианрии. Достаточно проверенного рецепта и настойчивости.

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Такой хлеб выпеченный вручную подойдет к завтраку, из него получатся вкусные бутерброды, аромат которых сведет их ума каждого. Хлеб получается очень ароматным, особенно когда он свежий.

Рецепт домашнего хлеба

  • Время: 2 часа
  • Порции: 1

Приготовление:

  • Муку выбираем в зависимости от пожеланий: темную или цельнозерновую во время диеты, а муку высшего сорта, чтобы получился белый хлеб.
  • В просеянную муку вливаем теплой воды и смешиваем с сухими дрожжами. Высыпаем сахар, соль. Замешиваем тесто и оставляем отдыхать на час под крышкой или слоем пищевой пленки.
  • Щедро припыляем поверхность и руки мукой. Достаем тесто из тарелки. Составляем его в 6 – 7 раз. Формируем круглую форму хлеба.
  • Переводим в форму для выпечки, делаем надрезы. Форму накрываем фольгой.
  • Выпекаем в духовке при 240 градусах 30 минут. Снимаем фольгу, убавляем температуру до 210 градусов и готовим еще 10 минут.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак