Самый простой рецепт домашнего хлеба
3 мая 2023, 15:28Читати новину українською
Источник:Алекс Миль
Ничто не сравнится с ароматом свежевыпеченного домашнего хлеба, хрустящая корочка, нежный мякоть – вкусняшка!
Чтобы приготовить домашний хлеб в духовке, не обязательно иметь удивительное дарование в кулианрии. Достаточно проверенного рецепта и настойчивости.
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Такой хлеб выпеченный вручную подойдет к завтраку, из него получатся вкусные бутерброды, аромат которых сведет их ума каждого. Хлеб получается очень ароматным, особенно когда он свежий.
Рецепт домашнего хлеба
- Время: 2 часа
- Порции: 1
Приготовление:
- Муку выбираем в зависимости от пожеланий: темную или цельнозерновую во время диеты, а муку высшего сорта, чтобы получился белый хлеб.
- В просеянную муку вливаем теплой воды и смешиваем с сухими дрожжами. Высыпаем сахар, соль. Замешиваем тесто и оставляем отдыхать на час под крышкой или слоем пищевой пленки.
- Щедро припыляем поверхность и руки мукой. Достаем тесто из тарелки. Составляем его в 6 – 7 раз. Формируем круглую форму хлеба.
- Переводим в форму для выпечки, делаем надрезы. Форму накрываем фольгой.
- Выпекаем в духовке при 240 градусах 30 минут. Снимаем фольгу, убавляем температуру до 210 градусов и готовим еще 10 минут.
Приятного аппетита!