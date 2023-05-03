Щоб приготувати домашній хліб в духовці, не обов'язково мати надзвичайний хист в куліанрії. Достатньо перевіреного рецепту та наполегливості.
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Такий хліб випечений вручну підійде до сніданку, з нього вийдуть смачні канапки, аромат яких зведе х розуму кожного. Хліб виходить дуже ароматним, особливо коли він свіжий.
Рецепт домашнього хліба
- Час: 2 години
- Порції: 1
Приготування:
- Борошно обираємо залежно від побажань: темне чи цільнозернове під час дієти, а борошно вищого гатунку, щоб вийшов білий хліб.
- До просіяного борошна вливаємотеплоїводи та змішуємо з сухими дріжджами. Висипаємо цукор, сіль. Замішуємо тісто тазалишаємо відпочивати на одну годину під кришкою чи шаром харчової плівки.
- Щедро припиляємо поверхню і руки борошном. Дістаємо тісто із тарілки. Складаємо його у 6 – 7 разів. Формуємо круглу форму хліба.
- Перекладаємо в форму для випікання, робимо надрізи. Форму накриваємо фольгою.
- Випікаємо у духовці при 240 градусах 30 хвилин. Знімаємо фольгу, зменшуємо температуру до 210 градусів і готуємо ще 10хвилин.
Смачного!