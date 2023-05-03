Щоб приготувати домашній хліб в духовці, не обов'язково мати надзвичайний хист в куліанрії. Достатньо перевіреного рецепту та наполегливості.

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Такий хліб випечений вручну підійде до сніданку, з нього вийдуть смачні канапки, аромат яких зведе х розуму кожного. Хліб виходить дуже ароматним, особливо коли він свіжий.

Рецепт домашнього хліба

Час: 2 години

2 години Порції: 1

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 340 грамів теплої води;

– 9 грамів сухих дріжджів;

– 10 грамів цукру;

– 10 грамів солі.

Приготування:

Борошно обираємо залежно від побажань: темне чи цільнозернове під час дієти, а борошно вищого гатунку, щоб вийшов білий хліб.

До просіяного борошна вливаємотеплоїводи та змішуємо з сухими дріжджами. Висипаємо цукор, сіль. Замішуємо тісто тазалишаємо відпочивати на одну годину під кришкою чи шаром харчової плівки.

Щедро припиляємо поверхню і руки борошном. Дістаємо тісто із тарілки. Складаємо його у 6 – 7 разів. Формуємо круглу форму хліба.

Перекладаємо в форму для випікання, робимо надрізи. Форму накриваємо фольгою.

Випікаємо у духовці при 240 градусах 30 хвилин. Знімаємо фольгу, зменшуємо температуру до 210 градусів і готуємо ще 10хвилин.

Смачного!