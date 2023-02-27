Домашняя маринованная сельдь – это не только вкусная закуска к столу, но и неотъемлемый ингредиент для таких блюд, как салат шуба, форшмак.
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Если вы не доверяете производителям, с легкостью можете приготовить домашнюю маринованую селедку собственноручно. Он получится невероятно вкусным, родные или друзья обязательно попросят добавки.
Рецепт маринованой сельди
- Время: 24 часа
- Порции: 2
Приготовление:
- Рыбу промываем под проточной водой, отрезаем голову и хвост, разрезаем живот и вынимаем внутренности. Промываем под проточной водой.
- Делаем разрез ножом вдоль позвоночника и снимаем с сельди кожу. Возможно, это не будет очень эстетично, но так будет смаковать гораздо лучше. Промываем под проточной водой.
- Разделяем руками две части филе и отделяем от костей.
- Разрезаем филе на одинаковые куски.
- Лук нарезаем тонкими полукольцами.
- Воду смешиваем с солью, сахаром, перцем и лавровым листом, доводим до кипения и полностью охлаждаем.
- Смешиваем холодный маринад с растительным маслом и яблочным уксусом.
- В стеклянный сосуд выкладываем слоями селедку с луком, заливаем маринадом и оставляем на ночь (на сутки) в холодильнике под крышкой.
Приятного аппетита!