Домашняя маринованная сельдь – это не только вкусная закуска к столу, но и неотъемлемый ингредиент для таких блюд, как салат шуба, форшмак.

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Если вы не доверяете производителям, с легкостью можете приготовить домашнюю маринованую селедку собственноручно. Он получится невероятно вкусным, родные или друзья обязательно попросят добавки.

Рецепт маринованой сельди

Время: 24 часа

24 часа Порции: 2

Ингредиенты:

– 550 граммов сельди без костей;

– 80 – 100 граммов воды;

– 2 больших репчатых лука;

– 40 – 50 граммов яблочного уксуса;

– 40 – 50 граммов нерафинированного масла;

– 1,5 – 2,5 чайные ложки соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– лавровый лист;

– 4 – 6 штук перца горошком;

– душистый перец.

Приготовление:

Рыбу промываем под проточной водой, отрезаем голову и хвост, разрезаем живот и вынимаем внутренности. Промываем под проточной водой.

Делаем разрез ножом вдоль позвоночника и снимаем с сельди кожу. Возможно, это не будет очень эстетично, но так будет смаковать гораздо лучше. Промываем под проточной водой.

Разделяем руками две части филе и отделяем от костей.

Разрезаем филе на одинаковые куски.

Лук нарезаем тонкими полукольцами.

Воду смешиваем с солью, сахаром, перцем и лавровым листом, доводим до кипения и полностью охлаждаем.

Смешиваем холодный маринад с растительным маслом и яблочным уксусом.

В стеклянный сосуд выкладываем слоями селедку с луком, заливаем маринадом и оставляем на ночь (на сутки) в холодильнике под крышкой.

Приятного аппетита!