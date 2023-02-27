Домашній маринований оселедець – це не тільки смачна закуска до столу, а й невід'ємний інгредієнт для таких страв, як салат шуба, форшмак.

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Якщо ви не довіряєте виробникам, з легкістю можете приготувати домашній маринований оселедець власноруч. Він вийде неймовірно смачним, рідні чи друзі обов'язково попросять добавки.

Рецепт маринованого оселедця

  • Час: 24 години
  • Порції: 2

Приготування:

  • Рибу промиваємо під проточною водою, відрізаємо голову та хвіст, розрізаємо живіт та виймаємо нутрощі. Промиваємо під проточною водою.
  • Робимо розріз ножем вздовж хребта і знімаємо з оселедця шкіру. Можливо це не буде дуже естетично, але так смакуватиме значно краще. Промиваємо під проточною водою.
  • Розділяємо руками дві частини філе і відділяємо від кісток.
  • Розрізаємо філе на однакові шматки.
  • Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями.
  • Воду змішуємо із сіллю, цукром, перцем та лавровим листом, доводимо до кипіння та потім повністю охолоджуємо.
  • Змішуємо холодний маринад з олією та яблучним оцтом.
  • У скляну посудину викладаємо шарами оселедець із цибулею, заливаємо маринадом і залишаємо на ніч (на добу) у холодильнику під кришкою.

Смачного!