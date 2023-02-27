Домашній маринований оселедець – це не тільки смачна закуска до столу, а й невід'ємний інгредієнт для таких страв, як салат шуба, форшмак.

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Якщо ви не довіряєте виробникам, з легкістю можете приготувати домашній маринований оселедець власноруч. Він вийде неймовірно смачним, рідні чи друзі обов'язково попросять добавки.

Рецепт маринованого оселедця

Час: 24 години

24 години Порції: 2

Інгредієнти:

– 550 грамів оселедця без кісток;

– 80 – 100 грамів води;

– 2 великі ріпчасті цибулі;

– 40 – 50 грамів яблучного оцту;

– 40 – 50 грамів нерафінованої олії;

– 1,5 – 2,5 чайні ложки солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– лавровий листок;

– 4 – 6 штук перцю горошком;

– духмяний перець.

Приготування:

Рибу промиваємо під проточною водою, відрізаємо голову та хвіст, розрізаємо живіт та виймаємо нутрощі. Промиваємо під проточною водою.

Робимо розріз ножем вздовж хребта і знімаємо з оселедця шкіру. Можливо це не буде дуже естетично, але так смакуватиме значно краще. Промиваємо під проточною водою.

Розділяємо руками дві частини філе і відділяємо від кісток.

Розрізаємо філе на однакові шматки.

Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями.

Воду змішуємо із сіллю, цукром, перцем та лавровим листом, доводимо до кипіння та потім повністю охолоджуємо.

Змішуємо холодний маринад з олією та яблучним оцтом.

У скляну посудину викладаємо шарами оселедець із цибулею, заливаємо маринадом і залишаємо на ніч (на добу) у холодильнику під кришкою.

Смачного!