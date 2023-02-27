Домашній маринований оселедець – це не тільки смачна закуска до столу, а й невід'ємний інгредієнт для таких страв, як салат шуба, форшмак.
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Якщо ви не довіряєте виробникам, з легкістю можете приготувати домашній маринований оселедець власноруч. Він вийде неймовірно смачним, рідні чи друзі обов'язково попросять добавки.
Рецепт маринованого оселедця
- Час: 24 години
- Порції: 2
Приготування:
- Рибу промиваємо під проточною водою, відрізаємо голову та хвіст, розрізаємо живіт та виймаємо нутрощі. Промиваємо під проточною водою.
- Робимо розріз ножем вздовж хребта і знімаємо з оселедця шкіру. Можливо це не буде дуже естетично, але так смакуватиме значно краще. Промиваємо під проточною водою.
- Розділяємо руками дві частини філе і відділяємо від кісток.
- Розрізаємо філе на однакові шматки.
- Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями.
- Воду змішуємо із сіллю, цукром, перцем та лавровим листом, доводимо до кипіння та потім повністю охолоджуємо.
- Змішуємо холодний маринад з олією та яблучним оцтом.
- У скляну посудину викладаємо шарами оселедець із цибулею, заливаємо маринадом і залишаємо на ніч (на добу) у холодильнику під кришкою.
Смачного!