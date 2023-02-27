Домашняя маринованная сельдь: лучшего еще не пробовали

Если вы еще не готовили домашнюю сельдь – время пришло. Это просто, бюджетно и очень вкусно!

Домашняя маринованная сельдь – это не только вкусная закуска к столу, но и неотъемлемый ингредиент для таких блюд, как салат шуба, форшмак.

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Если вы не доверяете производителям, с легкостью можете приготовить домашнюю маринованую селедку собственноручно. Он получится невероятно вкусным, родные или друзья обязательно попросят добавки.

Рецепт маринованой сельди

Время: 24 часа

24 часа Порции: 2

– 550 граммов сельди без костей;– 80 – 100 граммов воды;– 2 больших репчатых лука;– 40 – 50 граммов яблочного уксуса;– 40 – 50 граммов нерафинированного масла;– 1,5 – 2,5 чайные ложки соли;– 1 чайная ложка сахара;– лавровый лист;– 4 – 6 штук перца горошком;– душистый перец.

Приготовление:

Рыбу промываем под проточной водой, отрезаем голову и хвост, разрезаем живот и вынимаем внутренности. Промываем под проточной водой.

Делаем разрез ножом вдоль позвоночника и снимаем с сельди кожу. Возможно, это не будет очень эстетично, но так будет смаковать гораздо лучше. Промываем под проточной водой.

Разделяем руками две части филе и отделяем от костей.

Разрезаем филе на одинаковые куски.

Лук нарезаем тонкими полукольцами.

Воду смешиваем с солью, сахаром, перцем и лавровым листом, доводим до кипения и полностью охлаждаем.

Смешиваем холодный маринад с растительным маслом и яблочным уксусом.

В стеклянный сосуд выкладываем слоями селедку с луком, заливаем маринадом и оставляем на ночь (на сутки) в холодильнике под крышкой.

Приятного аппетита!