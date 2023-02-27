Домашняя маринованная сельдь: лучшего еще не пробовали

27 февраля 2023, 16:24
Читати новину українською

Источник:

Оксана Крецул

Если вы еще не готовили домашнюю сельдь – время пришло. Это просто, бюджетно и очень вкусно!

Домашняя маринованная сельдь – это не только вкусная закуска к столу, но и неотъемлемый ингредиент для таких блюд, как салат шуба, форшмак.

Читайте также Украинские драники с курятиной: делимся традиционным рецептом

Если вы не доверяете производителям, с легкостью можете приготовить домашнюю маринованую селедку собственноручно. Он получится невероятно вкусным, родные или друзья обязательно попросят добавки.

Рецепт маринованой сельди

  • Время: 24 часа
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 550 граммов сельди без костей;
– 80 – 100 граммов воды;
– 2 больших репчатых лука;
– 40 – 50 граммов яблочного уксуса;
– 40 – 50 граммов нерафинированного масла;
– 1,5 – 2,5 чайные ложки соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– лавровый лист;
– 4 – 6 штук перца горошком;
– душистый перец.

Приготовление:

  • Рыбу промываем под проточной водой, отрезаем голову и хвост, разрезаем живот и вынимаем внутренности. Промываем под проточной водой.
  • Делаем разрез ножом вдоль позвоночника и снимаем с сельди кожу. Возможно, это не будет очень эстетично, но так будет смаковать гораздо лучше. Промываем под проточной водой.
  • Разделяем руками две части филе и отделяем от костей.
  • Разрезаем филе на одинаковые куски.
  • Лук нарезаем тонкими полукольцами.
  • Воду смешиваем с солью, сахаром, перцем и лавровым листом, доводим до кипения и полностью охлаждаем.
  • Смешиваем холодный маринад с растительным маслом и яблочным уксусом.
  • В стеклянный сосуд выкладываем слоями селедку с луком, заливаем маринадом и оставляем на ночь (на сутки) в холодильнике под крышкой.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак