Хлеб – вкусная и рыхлая домашняя сдоба, которую так любят и ценят во всем мире. Чтобы он удался, тесто было пухлым и поднялось как следует, заниматься приготовлением домашнего сдобы советуют только с чистыми и положительными мыслями и настроением.
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Хлеб Хала, или плетенка (хлеб коса) чем-то похожа на большую сладкую булку, ведь традиционный хлеб более пресный по вкусу. Такую домашнюю выпечку можно подавать как к завтраку, так и на стол к большому религиозному празднику.
Рецепт хлеба Хала
- Время: 2 часа
- Порции: 1
Приготовление:
- В миску наливаем теплую воду температурой 35 градусов, насыпаем дрожжи и перемешиваем. Добавляем 100 г муки, перемешиваем и оставляем на 15 минут.
- В отдельную миску выбиваем яйца, добавляем соль, сахар и перемешиваем. Затем добавляем опару и размягченное сливочное масло.
- В другой сосуд засыпаем оставшуюся муку, замешиваем ее с куркумой и добавляем подготовленные жидкие ингредиенты. Смешиваем тесто в течение 5 минут и даем 5 минут отдохнуть.
- После замешиваем тесто еще 15 минут и даем подняться в 2 раза (примерно 2 часа).
- После обходим тесто и разделяем на восемь частей. Стол присыпаем мукой и поочередно придаем форму жгутам по 45 сантиметров в длину.
- Далее из четырех жгутов плетем косу. Готовые халы выкладываем на противень, накрываем пленкой и поднимаемся в течение 2 часов.
- Перед выпеканием смазываем смесью из яиц и молока.
- Нагреваем духовку до 180 градусов.
- Размещаем противень посередине и наливаем пол стакана кипятка на нижнюю часть духовки, после чего сразу же ее закрываем. Выпекаем 30 – 35 минут при температуре 180 градусов.
- Готовая хала должна остыть два часа и можно нарезать на стол.
Приятного аппетита!