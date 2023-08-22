Хлеб Хала, или плетенка – рецепт рыхлой домашней выпечки из дрожжевого теста

Традиционно хлеб Хала, или нам известная плетенка, выпекается на религиозные праздники. Но также его можно готовить и к простому завтраку.

Хлеб – вкусная и рыхлая домашняя сдоба, которую так любят и ценят во всем мире. Чтобы он удался, тесто было пухлым и поднялось как следует, заниматься приготовлением домашнего сдобы советуют только с чистыми и положительными мыслями и настроением.

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Хлеб Хала, или плетенка (хлеб коса) чем-то похожа на большую сладкую булку, ведь традиционный хлеб более пресный по вкусу. Такую домашнюю выпечку можно подавать как к завтраку, так и на стол к большому религиозному празднику.

Рецепт хлеба Хала

Время: 2 часа

2 часа Порции: 1

– 920 граммов пшеничной муки;– 120 граммов воды;– 36 граммов свежих дрожжей;– 6 крупных куриных яиц;– 16 граммов соли;– 4 грамма куркумы;– 140 граммов сахара;– 120 граммов сливочного масла.– 2 яичных желтка;– 31 грамм молока.

Приготовление:

В миску наливаем теплую воду температурой 35 градусов, насыпаем дрожжи и перемешиваем. Добавляем 100 г муки, перемешиваем и оставляем на 15 минут.

В отдельную миску выбиваем яйца, добавляем соль, сахар и перемешиваем. Затем добавляем опару и размягченное сливочное масло.

В другой сосуд засыпаем оставшуюся муку, замешиваем ее с куркумой и добавляем подготовленные жидкие ингредиенты. Смешиваем тесто в течение 5 минут и даем 5 минут отдохнуть.

После замешиваем тесто еще 15 минут и даем подняться в 2 раза (примерно 2 часа).

После обходим тесто и разделяем на восемь частей. Стол присыпаем мукой и поочередно придаем форму жгутам по 45 сантиметров в длину.

Далее из четырех жгутов плетем косу. Готовые халы выкладываем на противень, накрываем пленкой и поднимаемся в течение 2 часов.

Перед выпеканием смазываем смесью из яиц и молока.

Нагреваем духовку до 180 градусов.

Размещаем противень посередине и наливаем пол стакана кипятка на нижнюю часть духовки, после чего сразу же ее закрываем. Выпекаем 30 – 35 минут при температуре 180 градусов.

Готовая хала должна остыть два часа и можно нарезать на стол.

Приятного аппетита!

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