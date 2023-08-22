Хлеб Хала, или плетенка – рецепт рыхлой домашней выпечки из дрожжевого теста

22 августа 2023, 16:42
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Николай Люлько

Традиционно хлеб Хала, или нам известная плетенка, выпекается на религиозные праздники. Но также его можно готовить и к простому завтраку.

Хлеб – вкусная и рыхлая домашняя сдоба, которую так любят и ценят во всем мире. Чтобы он удался, тесто было пухлым и поднялось как следует, заниматься приготовлением домашнего сдобы советуют только с чистыми и положительными мыслями и настроением.

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Хлеб Хала, или плетенка (хлеб коса) чем-то похожа на большую сладкую булку, ведь традиционный хлеб более пресный по вкусу. Такую домашнюю выпечку можно подавать как к завтраку, так и на стол к большому религиозному празднику.

Рецепт хлеба Хала

  • Время: 2 часа
  • Порции: 1
Ингредиенты:
– 920 граммов пшеничной муки;
– 120 граммов воды;
– 36 граммов свежих дрожжей;
– 6 крупных куриных яиц;
– 16 граммов соли;
– 4 грамма куркумы;
– 140 граммов сахара;
– 120 граммов сливочного масла.
Для смазки:
– 2 яичных желтка;
– 31 грамм молока.

Приготовление:

  • В миску наливаем теплую воду температурой 35 градусов, насыпаем дрожжи и перемешиваем. Добавляем 100 г муки, перемешиваем и оставляем на 15 минут.
  • В отдельную миску выбиваем яйца, добавляем соль, сахар и перемешиваем. Затем добавляем опару и размягченное сливочное масло.
  • В другой сосуд засыпаем оставшуюся муку, замешиваем ее с куркумой и добавляем подготовленные жидкие ингредиенты. Смешиваем тесто в течение 5 минут и даем 5 минут отдохнуть.
  • После замешиваем тесто еще 15 минут и даем подняться в 2 раза (примерно 2 часа).
  • После обходим тесто и разделяем на восемь частей. Стол присыпаем мукой и поочередно придаем форму жгутам по 45 сантиметров в длину.
  • Далее из четырех жгутов плетем косу. Готовые халы выкладываем на противень, накрываем пленкой и поднимаемся в течение 2 часов.
  • Перед выпеканием смазываем смесью из яиц и молока.
  • Нагреваем духовку до 180 градусов.
  • Размещаем противень посередине и наливаем пол стакана кипятка на нижнюю часть духовки, после чего сразу же ее закрываем. Выпекаем 30 – 35 минут при температуре 180 градусов.
  • Готовая хала должна остыть два часа и можно нарезать на стол.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак