Когда в Украине начался сезон спаржи, обязательно хотя бы раз в неделю вводите ее в рацион. Ее нежный и одновременно хрустящий вкус понравится каждому.
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Она готовится очень просто, но нужно знать несколько секретов. И главное – не бояться новых вкусов!
Как выбрать спаржу
- Для приготовления лучше более короткие и более толстые побеги;
- для салатов и потребления сырыми – тоньше. Побеги должны быть свежими и упругими.
Как правильно хранить спаржу
Спаржу обязательно нужно хранить в холодильнике завернутое во влажное полотенце в полиэтиленовом пакете до 5 – 7 дней.
Немного дряблую спаржу можно "оживить" в холодной воде со льдом.
Как очистить спаржу
Моем спаржу перед очищением.
Непосредственно ногтем проверяем 1 – 2 ростка на плотность кожуры, начиная от нижней трети. Когда ноготь легко прорывает верхнюю пленку, ее уже не нужно срезать. Таким образом определяем, откуда необходимо зачищать ростки.
Приготовленная спаржа / Фото Simply recipe
Делаем это овощерезкой, осторожно и неглубоко, снимая только верхнюю жесткую пленочку. Удаляем жесткий низ.
Ставим нож на низ спаржи, к примеру, на 1 см от среза и нажимаем на него. Если лезвие не продавливается, ставим на 0,5 сантиметра дальше – снова плотно, ставим еще на 0,5 сантиметра дальше и чувствуем продавливаемое – тогда отрезаем дно.
Как правильно сварить спаржу
- В кипящей подсоленной воде от приблизительно минуты до 2,5 с момента закипания. Как только вытащили из кипятка, сразу погружаем в воду со льдом. Это нужно для того, чтобы остановить приготовление, в противном случае спаржа переготовится.
- ️Спаржа должна быть приятно хрустящей, упругой, но уже проваренной, не сырой и не мягкой и не должна терять цвет.
- Далее добавляем спаржу в салаты или быстро жарим на оливковом масле или сливочном масле, запекаем с творогом или полив голландским соусом и посыпав творогом.
️Не бойтесь есть сырую спаржу, особенно фиолетовую. На вкус она почти как молодой зеленый горошек и очень полезна.