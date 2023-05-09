Коли в Україні розпочався сезон спаржі, обов'язково хоча б раз на тиждень вводьте її до раціону. Її ніжний та водночас хрумкий смак сподобається кожному.
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Вона готується дуже просто, але потрібно знати декілька секретів. І головне не боятися нових смаків!
Як обрати спаржу
- Для приготування кращі коротші і товстіші паростки;
- для салатів і споживання сирими – тонші. Пагони мають бути свіжими та пружними.
Як правильно зберігати спаржу
Спаржу обов'язково потрібно зберігати в холодильнику загорнуту у вологий рушник в поліетиленовому пакеті до 5 – 7 днів.
Трішки в'ялу спаржу можна "оживити" у холодній воді з льодом.
Як очистити спаржу
Миємо спаржу перед очищенням.
Безпосередньо нігтем перевіряємо 1 – 2 паростки на щільність шкірки, починаючи від нижньої третини. Коли ніготь легко прориває верхню плівку – її вже не потрібно зрізати. Таким чином визначаємо, звідки необхідно зачищати паростки.
Приготована спаржа / Фото Simply recipe
Робимо це овочерізкою, обережно і неглибоко, знімаючи тільки верхню тверду плівочку. Видаляємо твердий низ.
Ставимо ніж на низ спаржі, наприклад, на 1 сантиметр від зрізу і натискаємо на нього. Якщо лезо не продавлюється, ставимо на 0,5 сантиметра далі – знову щільно, ставимо ще на 0,5 сантиметра далі і відчуваємо продавлюється – тоді відрізаємо дно.
Як правильно зварити спаржу
- У киплячій підсоленій воді приблизно від хвилини до 2,5 з моменту закипання. Як тільки витягли з окропу, одразу занурюємо у воду з льодом. Це потрібно для того, щоб зупинити приготування, інакше спаржа переготується.
- ️Спаржа повинна бути приємно хрумкою, пружною, але вже провареною, не сирою і не м’якою і не повинна втрачати колір.
- Далі додаємо спаржу в салати або швидко смажимо на оливковій олії чи вершковому маслі, запікаємо з сиром або поливши голландським соусом і посипавши сиром.
️Не бійтеся їсти сиру спаржу, особливо, фіолетову. На смак вона майже, як молодий зелений горошок і дуже корисна.