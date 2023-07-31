Кабачковая икра – интересный вариант закуски для всей семьи. Ее можно пробовать сразу же после приготовления, а можно закрыть в банки и оставить на зиму.
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Рецепт кабачковой икры
- Время: 3 часа
- Порции: 2
Приготовление:
- Банки для кабачковой икры промываем в проточной воде с моющим средством. Стерилизуем в духовке, на пару или в микроволновке. Крышки кипятим в кастрюле с водой 10 – 15 минут.
- Вымытые кабачки очищаем от кожуры и нарезаем на небольшие кубики, выкладываем в большую кастрюлю, добавляем немного воды и ставим тушиться на 40 минут. Если кабачки пожилые необходимо все вырезать семена.
- Лук мелко нарезаем. Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим ее до готовности.
- После 40 минут тушения, сливаем воду из кабачков и добавляем обжаренный лук, томатный соус, соль, специи, выжатый чеснок, растительное масло. Накрываем крышкой и тушим еще 1 час помешивая.
- Перебиваем полученную массу блендером. Возвращаем на плиту, добавляем сахар и уксус и варим еще около 5 минут.
- Выключаем огонь и разливаем горячую кабачковую икру в стерильные банки, закрываем крышками. Переворачиваем верх дном, тщательно укутываем и оставляем на ночь.
Приятного аппетита!