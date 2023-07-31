Кабачкова ікра – цікавий варіант закуски для всієї родини. Її можна куштувати одразу після приготування, а можна закрити в банки та залишити на зиму.

Читайте також Святкуємо День друзів правильно: чому курячі гомілки в соусі BBQ стануть ідеальним вибором

Рецепт кабачкової ікри

Час: 3 години

3 години Порції: 2

Інгредієнти:

– 3 кілограми кабачків;

– 50 грамів ріпчастої цибулі;

– 250 грамів томатного соусу;

– 250 грамів олії;

– 100 грамів цукру;

– 4 зубчики часнику;

– 2 ложки солі;

– 1 чайна ложка чорного перцю;

– 1 ложка 9% оцту.

Приготування:

Банки для кабачкової ікри промиваємо у проточній воді з миючим засобом. Стерилізуємо в духовці, на пару або в мікрохвильовій печі. Кришки кип'ятимо у каструлі з водою 10 – 15 хвилин.

Помиті кабачки очищаємо від шкірки та нарізаємо на невеликі кубики, викладаємо у велику каструлю, додаємо трохи води та ставимо тушкуватися на 40 хвилин. Якщо кабачки немолоді необхідно все вирізати насіння.

Цибулю дрібно нарізаємо. Розігріваємо сковороду з олією і смажимо її до готовності.

Після 40 хвилин тушкування, зливаємо воду з кабачків і додаємо обсмажену цибулю, томатний соус, сіль, спеції, вичавлений часник, рослинну олію. Накриваємо кришкою і тушкуємо ще 1 годину помішуючи.

Перебиваємо отриману масу блендером. Повертаємо на плиту, додаємо цукор та оцет і варимо ще близько 5 хвилин.

Вимикаємо вогонь і розливаємо гарячу кабачкову ікру в стерильні банки, закриваємо кришками. Перевертаємо верх дном, ретельно укутуємо та залишаємо на ніч.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати картоплю за особливим методом чищення без ножа.