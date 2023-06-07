Вы захотите еще и еще – рецепт кабачкового рулета
7 июня 2023, 16:13Читати новину українською
Источник:Валерия Деменчук
На рынке уже можно выбрать кабачки, а это значит – вкусному рулету быть! Начинку можно выбирать любую, но вкуснее всего с помидором и плавленым сыром.
Невероятно вкусный кабачковый рулет подойдет как к обыденному столу: на закуску или гарниру, так и к праздничному. Красиво нашинкуйте его ломтиками и подавайте.
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Рецепт кабачкового рулета
- Время: 2 часа
- Порции: 6 – 8
– 3 куриных яйца;
– 2 кабачки;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 4 столовые ложки муки;
– соль;
– черный молотый перец;
– 1/3 чайной ложки соды.
Для начинки:
– 2 плавленых сырочка;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 3 зубчика чеснока;
– 4 – 5 больших шампиньона;
– 2 помидора;
– укроп;
– соль.
Приготовление:
- Плавленый сыр раньше времени кладем в морозилку, чтобы было лучше натирать.
- Кабачки натираем на крупной терке, солим, перемешиваем и оставляем на 15 минут.
- Духовку разогреваем до 200 градусов.
- Отдельно взбиваем венчиком яйца со сметаной, добавляем кабачок (предварительно максимально отжать от лишней влаги), муку и соду и тщательно перемешиваем.
- Противень застилаем пергаментом, смазываем каплей масла, выливаем тесто и равномерно распределяем по пергаменту. Выпекаем 25 – 30 минут до румяной корочки.
- Сразу как вынимаете из духовки, перекладывайте пергамент с готовым тестом на столешницу или дощечки.
- Пока тесто охлаждается, готовим намазку:
- Сырки натираем на мелкой терке, добавляем сметану, майонез, чеснок выжимаем через пресс, солим и перемешиваем.
- Шампиньоны слегка поджариваем, помидоры нарезаем как вам удобно. Укроп мелко нарезаем.
- Намазку распределяем на полностью холодный рулет, выкладываем сверху помидоры, шампиньоны, укроп. И с помощью пергамента осторожно скручиваем рулет.
- Отправляем в холодильник на 1 – 2 часа.
Приятного аппетита!Понравился рецепт кабачкового рулета? Попробуйте также приготовить вкусные салаты из молодой капусты за нашими рецептами.