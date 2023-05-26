Салаты из белокочанной капусты не только питательны и низкокалорийны, но и доступны по цене. Капуста прекрасно сочетается с разными продуктами: очень вкусны салаты с изюмом, киви, сыром.
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Выбирайте рецепт салата из молодой капусты, который пришел вам по вкусу, или готовьте все три.
Салат коул слоу
- Время: 45 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- В миске смешиваем майонез, горчицу и уксус.
- Нарезаем мелко капусту, перекладываем в глубокую салатницу. Морковь натираем на грубой терке и добавляем в капусту.
Салат Коул слоу / Фото Stay snached
- Посыпаем солью и сахаром овощи и тщательно перемешиваем.
- Заправляем салат майонезом с горчицей и уксусом, перемешиваем. Если вы на диете – приправьте салат сметаной.
- Отправляем готовый салат в холодильник на 30 – 40 минут, чтобы он охладел.
Приятного аппетита!
Салат "Днестр"
- Время: 25 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Нарезаем капусту острым ножом, посыпаем немного солью.
- Вареную колбасу нарезаем соломкой и добавляем вместе с горошком к капусте.
- Заправляем все майонезом, сдабриваем черный молотым перцем и перемешиваем.
- Салат готов. Приятного аппетита!
Салат из капусты и укропа
- Время: 15 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Нарезаем острым ножом капусту, посыпаем солью и перцем. Перемешиваем.
Салат из капусты / Фото Boss kitchen
- Свежую зелень нарезаем мелко, добавляем к другим ингредиентам и заправляем растительным маслом с уксусом. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.
- По желанию можно добавить в салат еще натертую морковь.
Приятного аппетита!