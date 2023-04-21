Его будут есть даже дети – готовим крем-суп из чечевицы
21 апреля 2023, 13:29Читати новину українською
Источник:Вкусные рецепты
Не знаете, что такого приготовить, чтобы и дети, и взрослые с удовольствием ели и просили добавки? Попробуйте рецепт крем-супа из чечевицы – вам понравится.
Крем-суп из чечевицы – отличный вариант для быстрого обеда или перекуса. Такой суп очень сытный и питательный, а яркий цвет блюда особенно понравится самым маленьким.
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Подавайте его на стол с хрустящими гренками или сухариками, свежим хлебом или тонким лавашем.
Рецепт крем-супа из чечевицы
- Время: 45 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Овощи нарезаем небольшими кусочками.
- Добавляем в кастрюльку оливковое масло и обжариваем на нем овощи, добавляем соль и специи и немного теплой воды и готовим 10 – 15 минут (до почти готовности картофеля).
- Добавляем томатную пасту и хорошо промытую чечевицу, обжариваем 3-4 минуты и заливаем водой.
- Накрываем крышкой и готовим 15 минут на среднем огне.
- Готовый супчик перебиваем блендером до однородной смеси.
- Если суп слишком густой – добавьте горячую воду и доведите до нужной вам консистенции.
Приятного аппетита!