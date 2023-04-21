Его будут есть даже дети – готовим крем-суп из чечевицы

21 апреля 2023, 13:29
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Вкусные рецепты

Не знаете, что такого приготовить, чтобы и дети, и взрослые с удовольствием ели и просили добавки? Попробуйте рецепт крем-супа из чечевицы – вам понравится.

Крем-суп из чечевицы – отличный вариант для быстрого обеда или перекуса. Такой суп очень сытный и питательный, а яркий цвет блюда особенно понравится самым маленьким.

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Подавайте его на стол с хрустящими гренками или сухариками, свежим хлебом или тонким лавашем.

Рецепт крем-супа из чечевицы

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Овощи нарезаем небольшими кусочками.
  • Добавляем в кастрюльку оливковое масло и обжариваем на нем овощи, добавляем соль и специи и немного теплой воды и готовим 10 – 15 минут (до почти готовности картофеля).
  • Добавляем томатную пасту и хорошо промытую чечевицу, обжариваем 3-4 минуты и заливаем водой.
  • Накрываем крышкой и готовим 15 минут на среднем огне.
  • Готовый супчик перебиваем блендером до однородной смеси.
  • Если суп слишком густой – добавьте горячую воду и доведите до нужной вам консистенции.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак