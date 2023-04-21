Крем-суп из чечевицы – отличный вариант для быстрого обеда или перекуса. Такой суп очень сытный и питательный, а яркий цвет блюда особенно понравится самым маленьким.

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Подавайте его на стол с хрустящими гренками или сухариками, свежим хлебом или тонким лавашем.

Рецепт крем-супа из чечевицы

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 200 граммов чечевицы;

– репчатый лук;

– морковь;

– 2 картофелины;

– 150 граммов томатного пюре;

– соль;

– паприка;

– зира.

Приготовление:

Овощи нарезаем небольшими кусочками.

Добавляем в кастрюльку оливковое масло и обжариваем на нем овощи, добавляем соль и специи и немного теплой воды и готовим 10 – 15 минут (до почти готовности картофеля).

Добавляем томатную пасту и хорошо промытую чечевицу, обжариваем 3-4 минуты и заливаем водой.

Накрываем крышкой и готовим 15 минут на среднем огне.

Готовый супчик перебиваем блендером до однородной смеси.

Если суп слишком густой – добавьте горячую воду и доведите до нужной вам консистенции.

Приятного аппетита!