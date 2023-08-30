Безусловно, вы можете отварить кукурузу в воде, посыпать солью и есть, но почему бы не попробовать что-то новое? Запеченная кукуруза в фольге со специями, сливочным маслом и чесноком (по желанию) станет настоящим открытием не только для вас, но и для детей.

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Такой вариант блюда они будут есть с удовольствием, а еще можно привлечь самых маленьких в процесс приготовления. Это ведь так просто!

Рецепт кукурузы в фольге

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– кукуруза;

– 200 граммов сливочного масла;

– соль;

– сладкая молотая паприка;

– черный молотый перец или хмели-сунели.

Приготовление:

Очищенную кукурузу ломаем пополам, смазываем смесью специй с мягким маслом.

Заворачиваем каждую кукурузу отдельно в фольгу.

Разогреваем духовку до 200 градусов. Выкладываем все на противень и отправляем запекаться 30 – 40 минут.

Готовое блюдо вынимаем из духовки, оставляем на несколько минут "отдохнуть" и вынимаем из фольги.

Приятного аппетита!

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