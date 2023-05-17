Курочка карри в кокосовом соусе с овощами – это традиционное блюдо индийской кухни. Обычно ее подают с рисом, но можно также есть и с ароматным хлебом или буханкой.

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Этот рецепт отличается от классического блюда, которое привыкли готовить в Индии, ведь в нем есть много овощей. Однако мы настоятельно рекомендуем попробовать именно этот вариант курицы карри – это очень вкусно.

Рецепт курицы карри с овощами

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 160 граммов сладкого перца;

– 180 граммов цуккини;

– 60 граммов лука;

– 20 граммов чеснока;

– 30 граммов корня имбиря;

– 240 граммов куриного филе или бедра;

– 30 граммов масла;

– 200 граммов кокосового молока;

– 40 грамм листьев кинзы;

– 20 граммов специи карри;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Овощи нарезаем кубиками и обжариваем на очень разогретой сковороде с маслом 3-4 минуты, несколько раз помешивая.

Отдельно обжариваем произвольные кусочки курицы, а также на очень разогретой сковороде с маслом. Жарим 3-4 минуты и добавляем куркуму и соль, перемешиваем и добавляем овощи.

Заливаем кокосовым молоком, перчим, даем покипеть 1 – 2 минуты. Добавляем листья кинзы, перемешиваем и подаем на стол.

Приятного аппетита!