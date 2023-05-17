Курочка карі в кокосовому соусі з овочами – це традиційна страва індійської кухні. Зазвичай її подають з рисом, але можна також їсти і з ароматним хлібом чи паляницею.

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Цей рецепт відрізняється від класичної страви, яку звикли готувати в Індії, адже в ньому є багато овочів. Проте ми наполегливо радимо скуштувати саме цей варіант курки карі – це дуже смачно.

Рецепт курки карі з овочами

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 160 грамів солодкого перцю;

– 180 грамів цукіні;

– 60 грамів цибулі;

– 20 грамів часнику;

– 30 грамів кореня імбиру;

– 240 грамів курячого філе або стегна;

– 30 грамів олії;

– 200 грамів кокосового молока;

– 40 грамів листя кінзи;

– 20 грамів спеції карі;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Овочі нарізаємо кубиками та обсмажуємо на дуже розігрітій сковороді з олією 3 – 4 хвилини декілька разів помішуючи.

Окремо обсмажуємо довільні шматочки курки, також на дуже розігрітій сковороді з олією. Смажимо 3 – 4 хвилини та додаємо куркуму та сіль, перемішуємо і додаємо овочі.

Заливаємо кокосовим молоком, перчимо, даємо покипіти 1 – 2 хвилини. Додаємо листя кінзи, перемішуємо і подаємо до столу.

Смачного!