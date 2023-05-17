Блюдо, покорившее мир – готовим курицу карри на кокосовом молоке
17 мая 2023, 16:34Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Обожаете курочку и готовы есть ее хоть каждый день? У нас есть интересный рецепт курицы на кокосовом молоке, который откроет другой вкус диетического мяса.
Курочка карри в кокосовом соусе с овощами – это традиционное блюдо индийской кухни. Обычно ее подают с рисом, но можно также есть и с ароматным хлебом или буханкой.
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Этот рецепт отличается от классического блюда, которое привыкли готовить в Индии, ведь в нем есть много овощей. Однако мы настоятельно рекомендуем попробовать именно этот вариант курицы карри – это очень вкусно.
Рецепт курицы карри с овощами
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Овощи нарезаем кубиками и обжариваем на очень разогретой сковороде с маслом 3-4 минуты, несколько раз помешивая.
- Отдельно обжариваем произвольные кусочки курицы, а также на очень разогретой сковороде с маслом. Жарим 3-4 минуты и добавляем куркуму и соль, перемешиваем и добавляем овощи.
- Заливаем кокосовым молоком, перчим, даем покипеть 1 – 2 минуты. Добавляем листья кинзы, перемешиваем и подаем на стол.
Приятного аппетита!