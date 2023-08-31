Запеченные голени с овощами в пряном соусе – отличный вариант блюда, когда не хватает времени. Рецепт настолько прост, что с ним справится даже начинающий.

Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать

Состав овощей можно менять, а пряный соус придает блюду особые нотки. К куриным голеням можно подобрать и другой соус, но этот точно понравится каждому.

Рецепт куриных голеней с овощами и пряным соусом

Время: 50 минут

50 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– упаковка куриных голеней;

– 3 – 4 картофеля;

– 1 репчатый лук;

– 6 – 8 шампиньонов.

Для соуса:

– 4 ложки кетчупа;

– 6 ложек соевого соуса;

– 3 чайные ложки соли;

– 2 чайные ложки сухого чеснока;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 2 чайные ложки молотой копченой паприки;

– 2 чайные ложки молотого кориандра;

– 2 ложки меда;

– 2 ложки масла;

– 6 ложек воды.

Приготовление:

Картофель нарезаем шайбами толщиной 1 сантиметр и выкладываем на дно жаропрочной посуды. Из голеней отрезаем конечности и выкладываем на картофель.

Затем нарезаем толщиной в 1 сантиметр лук и равномерно раскладываем между овощами и мясом. Также сверху еще кладем картошку.

Готовим соус, просто соединив все ингредиенты и перемешав их в однородную массу.

Заливаем куриным соусом с овощами, накрываем фольгой и отправляем в духовку на 180 градусов 50 минут.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить запеченную кукурузу со специями.