Запеченные голени с овощами в пряном соусе – отличный вариант блюда, когда не хватает времени. Рецепт настолько прост, что с ним справится даже начинающий.

Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать

Состав овощей можно менять, а пряный соус придает блюду особые нотки. К куриным голеням можно подобрать и другой соус, но этот точно понравится каждому.

Рецепт куриных голеней с овощами и пряным соусом

  • Время: 50 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Картофель нарезаем шайбами толщиной 1 сантиметр и выкладываем на дно жаропрочной посуды. Из голеней отрезаем конечности и выкладываем на картофель.
  • Затем нарезаем толщиной в 1 сантиметр лук и равномерно раскладываем между овощами и мясом. Также сверху еще кладем картошку.
  • Готовим соус, просто соединив все ингредиенты и перемешав их в однородную массу.
  • Заливаем куриным соусом с овощами, накрываем фольгой и отправляем в духовку на 180 градусов 50 минут.

Приятного аппетита!