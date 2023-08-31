Запеченные голени с овощами в пряном соусе – отличный вариант блюда, когда не хватает времени. Рецепт настолько прост, что с ним справится даже начинающий.
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Состав овощей можно менять, а пряный соус придает блюду особые нотки. К куриным голеням можно подобрать и другой соус, но этот точно понравится каждому.
Рецепт куриных голеней с овощами и пряным соусом
- Время: 50 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Картофель нарезаем шайбами толщиной 1 сантиметр и выкладываем на дно жаропрочной посуды. Из голеней отрезаем конечности и выкладываем на картофель.
- Затем нарезаем толщиной в 1 сантиметр лук и равномерно раскладываем между овощами и мясом. Также сверху еще кладем картошку.
- Готовим соус, просто соединив все ингредиенты и перемешав их в однородную массу.
- Заливаем куриным соусом с овощами, накрываем фольгой и отправляем в духовку на 180 градусов 50 минут.
Приятного аппетита!