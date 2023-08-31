Запеченные голени с овощами в пряном соусе: рецепт в духовке
31 августа 2023, 18:03Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Обожаете курятину, ведь ее не только легко готовить, но и вкусно есть? У нас есть очень простой и аппетитный рецепт блюд из куриных голеней, который понравится каждому.
Запеченные голени с овощами в пряном соусе – отличный вариант блюда, когда не хватает времени. Рецепт настолько прост, что с ним справится даже начинающий.
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Состав овощей можно менять, а пряный соус придает блюду особые нотки. К куриным голеням можно подобрать и другой соус, но этот точно понравится каждому.
Рецепт куриных голеней с овощами и пряным соусом
- Время: 50 минут
- Порции: 6
– упаковка куриных голеней;
– 3 – 4 картофеля;
– 1 репчатый лук;
– 6 – 8 шампиньонов.
Для соуса:
– 4 ложки кетчупа;
– 6 ложек соевого соуса;
– 3 чайные ложки соли;
– 2 чайные ложки сухого чеснока;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– 2 чайные ложки молотой копченой паприки;
– 2 чайные ложки молотого кориандра;
– 2 ложки меда;
– 2 ложки масла;
– 6 ложек воды.
Приготовление:
- Картофель нарезаем шайбами толщиной 1 сантиметр и выкладываем на дно жаропрочной посуды. Из голеней отрезаем конечности и выкладываем на картофель.
- Затем нарезаем толщиной в 1 сантиметр лук и равномерно раскладываем между овощами и мясом. Также сверху еще кладем картошку.
- Готовим соус, просто соединив все ингредиенты и перемешав их в однородную массу.
- Заливаем куриным соусом с овощами, накрываем фольгой и отправляем в духовку на 180 градусов 50 минут.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить запеченную кукурузу со специями.