Запеченные голени с овощами в пряном соусе: рецепт в духовке

Обожаете курятину, ведь ее не только легко готовить, но и вкусно есть? У нас есть очень простой и аппетитный рецепт блюд из куриных голеней, который понравится каждому.

Запеченные голени с овощами в пряном соусе – отличный вариант блюда, когда не хватает времени. Рецепт настолько прост, что с ним справится даже начинающий.

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Состав овощей можно менять, а пряный соус придает блюду особые нотки. К куриным голеням можно подобрать и другой соус, но этот точно понравится каждому.

Рецепт куриных голеней с овощами и пряным соусом

Время: 50 минут

50 минут Порции: 6

– упаковка куриных голеней;– 3 – 4 картофеля;– 1 репчатый лук;– 6 – 8 шампиньонов.– 4 ложки кетчупа;– 6 ложек соевого соуса;– 3 чайные ложки соли;– 2 чайные ложки сухого чеснока;– 1 чайная ложка черного молотого перца;– 2 чайные ложки молотой копченой паприки;– 2 чайные ложки молотого кориандра;– 2 ложки меда;– 2 ложки масла;– 6 ложек воды.

Приготовление:

Картофель нарезаем шайбами толщиной 1 сантиметр и выкладываем на дно жаропрочной посуды. Из голеней отрезаем конечности и выкладываем на картофель.

Затем нарезаем толщиной в 1 сантиметр лук и равномерно раскладываем между овощами и мясом. Также сверху еще кладем картошку.

Готовим соус, просто соединив все ингредиенты и перемешав их в однородную массу.

Заливаем куриным соусом с овощами, накрываем фольгой и отправляем в духовку на 180 градусов 50 минут.

Приятного аппетита!

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