Квашеная капуста с клюквой по рецепту Евгения Клопотенко
14 сентября 2023, 16:47Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Когда цены на белокочанную капусту стали доступными, пора готовить заготовки на зиму. А именно квасить капусту, но не просто с морковью, а с клюквой.
Квашеная капуста – отличная закуска на зиму из простых и доступных ингредиентов. Обычно ее готовят с морковью, и сегодня мы предлагаем попробовать с клюквой.
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Чтобы приготовить квашеную капусту в банках, вам нужно всего несколько ингредиентов и проверенный рецепт от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.
Рецепт квашеной капусты с клюквой
- Время: 4 дня
- Порции: 2
– 2 килограмма белокочанной капусты;
– 2 столовые ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 столовая ложка сухого укропа;
– 1 чайная ложка тмина;
– 2 моркови;
– 1 горсть клюквы или калины.
Приготовление:
- Шинкуем белокочанную капусту любым удобным способом и размером, убрав твердую часть кочана.
- Посыпаем капусту солью, тмином, сахаром и сухим укропом. Хорошо разминаем ее руками, чтобы она начала пускать сок. Она должна быть достаточно соленой, чтобы просолиться и прокваситься. Если вам кажется, что соли недостаточно, добавьте еще.
- Натираем морковь на терке и добавляем ее в капусту вместе с горстью калины или клюквы. Перемешиваем, чтобы они постепенно распределились в массе капусты.
- В стеклянную банку плотно выкладываем капусту, слегка утрамбовывая. Составляем чистую марлю в несколько раз и накрываем ею банку, зафиксировав резинкой. Поставьте банку в немалую миску, чтобы жидкости, выделяющейся во время квасения, было куда стекать.
- Два раза в день "прокалывайте" капусту деревянной палочкой до дна в нескольких местах, чтобы пузырьки воздуха могли свободно выйти. Если это не делать, капуста может горчить.
- Через 3 – 4 дня, когда процесс квашения завершится, сок станет светлее и станет прозрачным. Готовую капусту накройте чистой крышкой и поставьте в холодильник.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить сытный салат за 10 минут.