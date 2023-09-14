Квашеная капуста – отличная закуска на зиму из простых и доступных ингредиентов. Обычно ее готовят с морковью, и сегодня мы предлагаем попробовать с клюквой.

Читайте также По силам даже любителю: куриный шашлык с сезонными овощами в считанные минуты

Чтобы приготовить квашеную капусту в банках, вам нужно всего несколько ингредиентов и проверенный рецепт от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Рецепт квашеной капусты с клюквой

  • Время: 4 дня
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Шинкуем белокочанную капусту любым удобным способом и размером, убрав твердую часть кочана.
  • Посыпаем капусту солью, тмином, сахаром и сухим укропом. Хорошо разминаем ее руками, чтобы она начала пускать сок. Она должна быть достаточно соленой, чтобы просолиться и прокваситься. Если вам кажется, что соли недостаточно, добавьте еще.
  • Натираем морковь на терке и добавляем ее в капусту вместе с горстью калины или клюквы. Перемешиваем, чтобы они постепенно распределились в массе капусты.
  • В стеклянную банку плотно выкладываем капусту, слегка утрамбовывая. Составляем чистую марлю в несколько раз и накрываем ею банку, зафиксировав резинкой. Поставьте банку в немалую миску, чтобы жидкости, выделяющейся во время квасения, было куда стекать.
  • Два раза в день "прокалывайте" капусту деревянной палочкой до дна в нескольких местах, чтобы пузырьки воздуха могли свободно выйти. Если это не делать, капуста может горчить.
  • Через 3 – 4 дня, когда процесс квашения завершится, сок станет светлее и станет прозрачным. Готовую капусту накройте чистой крышкой и поставьте в холодильник.

Приятного аппетита!