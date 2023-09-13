Вкусный салат с сухариками и беконом извне чем-то похож на классический салат Цезарь, но этот вариант без курицы и яиц. В состав салата входят простые ингредиенты, в том числе бекон, сухарики и помидоры.
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Такой салат пригодится когда неожиданно на пороге появились гости или нет времени на долгие приготовления пищи. Ведь ему нужно всего 10 минут.
Рецепт салата с сухариками и беконом.
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Нарезаем хлеб кубиками и обжариваем на небольшом количестве масла до хрустящей корочки. Можно также жарить его на сухой сковороде.
- Рвём салат руками, а для заправки смешиваем все ингредиенты: сметану, горчицу, соль и натертый на мелкой терке чеснок. Перемешиваем и выкладываем на порционные тарелки.
- Разрезаем пополам черри, или произвольными кусочками томаты. Добавляем в салат.
- Нарезаем произвольными кусочками бекон, обжариваем на сковороде и подаем вместе с салатом.
- Готовый салат обильно посыпаем сыром пармезан и подаем на стол.
Приятного аппетита!