Такую можно даже на диете – рецепт куриной лазаньи
16 мая 2023, 13:42Читати новину українською
Источник:Алекс Миль
Лазанья – популярное блюдо итальянской кухни, которое обожают и украинцы. Кроме совершенного вкуса, это блюдо чрезвычайно калорийно, ведь здесь и соус Бешамель, и мясной Болоньезе и листья пасты.
Однако, если немного подкорректировать рецепт, заменить говяжий фарш куриным, уменьшить количество масла в соусе – его можно будет даже тем, кто на диете.
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Куриная лазанья – идеальный вариант для сытного обеда, без лишних сантиметров на талии.
Рецепт куриной лазаньи
- Время: 70 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- В сковороду вливаем растительное масло, добавляем рубленый чеснок, лук и зелень лука, сладкий перец. Обжариваем 5 минут, перемешивая.
- Добавляем нарезанное отварное куриное филе, заливаем помидорное пюре, специи: соль, перец, паприку, орегано. Перемешиваем, вбрасываем 2 – 3 лавровых листа и тушим на малом огне 12 – 15 минут.
- Для соуса Бешамель нагреваем кастрюлю, вбрасываем и растапливаем масло. Забрасываем 2 ложки муки и венчиком тщательно вымешиваем. Вливаем молоко и постоянно перемешиваем венчиком. Добавляем специи: соль, перец и обязательно мускатный орех. Перемешивая, готовим к легкому загустению соуса.
- Теперь складываем лазанью: на дно выкладываем мясной слой, далее слой соуса Бешамель и 2 – 3 листа для лазаньи сверху. Сверху присыпаем тертым сыром, накрываем фольгой.
- Отправляем блюдо в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Снимаем фольгу и готовим еще 12 – 15 минут.
Приятного аппетита!