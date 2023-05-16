Проте, якщо трішки підкоригувати рецепт, замінити яловичий фарш на курячий, зменшити кількість масла в соусі – її можна буде навіть тим, хто на дієті.

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Куряча лазанья – ідеальний варіант для ситного обіду, без зайвих сантиметрів на талії.

Рецепт курячої лазаньї

Час: 70 хвилин

70 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів вареного курячого філе;

– 100 грамів цибулі;

– 50 грамів зеленої цибулі;

– 140 грамів солодкого перцю;

– 3 зубчики часнику;

– олія;

– 400 грамів помідорового пюре;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– мелена паприка;

– орегано;

– 2 – 3 лаврових листочки.

Для соусу:

– 400 грамів молока;

– 2 столові ложки борошна;

– 25 грамів вершкового масла;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– мускатний горіх;

– 80 грамів твердого сиру чи моцарели.

Приготування:

В сковорідку вливаємо олію, додаємо рублений часник, цибулю та зелень цибулі, солодкий перець. Обсмажуємо 5 хвилин перемішуючи.

Додаємо нарізане відварене куряче філе, заливаємо помідорне пюре, спеції: сіль, перець, паприку, орегано. Перемішуємо, вкидаємо 2 – 3 лаврових листи і тушкуємо на малому вогні 12 – 15 хвилин.

Для соусу Бешамель нагріваємо каструлю, вкидаємо і розтоплюємо масло. Закидаємо 2 ложки борошна і вінчиком ретельно вимішуємо. Вливаємо молоко, і постійно перемішуємо вінчиком. Додаємо спеції: сіль, перець, і обов’язково мускатний горіх. Перемішуючи готуємо до легкого загустіння соусу.

Тепер складаємо лазанью: на дно викладаємо м’ясний шар, далі шар соусу Бешамель і 2 – 3 листи для лазаньї зверху. Зверху присипаємо тертим сиром, накриваємо фольгою.

Відправляємо страву в розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин. Знімає фольгу і готуємо ще 12 – 15 хвилин.

Смачного!