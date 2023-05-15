Жареные пирожки с картофелем – рецепт на кефире

15 мая 2023, 11:22
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Вкусные рецепты

Если хочется чего-нибудь вкусного, но не сладкого – выберите вариант лепешек с картошкой. А если добавить еще сырую, вкус будет невероятным.

Коржики (пирожки) с картофелем и сыром отлично подойдут как к завтраку, на перекус или в дорогу. А если добавить к ним еще сливочный соус – объедение!

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Попытайтесь также привлечь к приготовлению детей, ведь рецепт настолько прост, что с ним справится каждый.

Рецепт пирожков (лепешек) с картофелем и сыром

  • Время: 35 минут
  • Порции: 6 – 8

Приготовление:

  • Для теста к теплому кефиру добавляем соль и соду, перемешиваем и просеиваем муку. Замешиваем тесто лопаткой, затем 5 – 7 минут вымешиваем руками.
  • Для начинки отвариваем картофель, добавляем масло, творог, зелень и хорошо разминаем.
  • Тесто делим на одинаковые кусочки.
  • На присыпанной мукой поверхности раскатываем кусочек теста, выкладываем на него начинку и заворачиваем. Переворачиваем и осторожно раскатываем лепешку.
  • Жарим на хорошо разогретой сковороде на среднем огне по 2-3 минутки с каждой из сторон до золотистой корочки.
  • Каждую лепешку смазываем сливочным маслом.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак