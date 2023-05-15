Коржики (пирожки) с картофелем и сыром отлично подойдут как к завтраку, на перекус или в дорогу. А если добавить к ним еще сливочный соус – объедение!
Читайте также Вкусно и полезно: рецепт чечевицы с куриными голеньми по-европейски
Попытайтесь также привлечь к приготовлению детей, ведь рецепт настолько прост, что с ним справится каждый.
Рецепт пирожков (лепешек) с картофелем и сыром
- Время: 35 минут
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Для теста к теплому кефиру добавляем соль и соду, перемешиваем и просеиваем муку. Замешиваем тесто лопаткой, затем 5 – 7 минут вымешиваем руками.
- Для начинки отвариваем картофель, добавляем масло, творог, зелень и хорошо разминаем.
- Тесто делим на одинаковые кусочки.
- На присыпанной мукой поверхности раскатываем кусочек теста, выкладываем на него начинку и заворачиваем. Переворачиваем и осторожно раскатываем лепешку.
- Жарим на хорошо разогретой сковороде на среднем огне по 2-3 минутки с каждой из сторон до золотистой корочки.
- Каждую лепешку смазываем сливочным маслом.
Приятного аппетита!