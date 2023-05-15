Коржики (пирожки) с картофелем и сыром отлично подойдут как к завтраку, на перекус или в дорогу. А если добавить к ним еще сливочный соус – объедение!

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Попытайтесь также привлечь к приготовлению детей, ведь рецепт настолько прост, что с ним справится каждый.

Рецепт пирожков (лепешек) с картофелем и сыром

Время: 35 минут

35 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 250 граммов теплого кефира;

– соль;

– 0,5 чайной ложки соды;

– 250 – 300 граммов муки.

Для начинки:

– 6 картофелин;

– 20 граммов сливочного масла;

– 150 граммов сыра;

– зелень;

– соль.

Приготовление:

Для теста к теплому кефиру добавляем соль и соду, перемешиваем и просеиваем муку. Замешиваем тесто лопаткой, затем 5 – 7 минут вымешиваем руками.

Для начинки отвариваем картофель, добавляем масло, творог, зелень и хорошо разминаем.

Тесто делим на одинаковые кусочки.

На присыпанной мукой поверхности раскатываем кусочек теста, выкладываем на него начинку и заворачиваем. Переворачиваем и осторожно раскатываем лепешку.

Жарим на хорошо разогретой сковороде на среднем огне по 2-3 минутки с каждой из сторон до золотистой корочки.

Каждую лепешку смазываем сливочным маслом.

Приятного аппетита!