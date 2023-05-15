Коржики (пиріжки) з картоплею та сиром чудово підійдуть як до сніданку, на перекус чи в дорогу. А якщо додати до них ще сметанковий соус – смакота!
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Спробуйте також залучити до приготування дітей, адже рецепт настільки простий, що з ним справиться кожен.
Рецепт пиріжків (коржиків) з картоплею та сиром
- Час: 35 хвилин
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Для тіста до теплого кефіру додаємо сіль та соду, перемішуємо та просіюємо борошно. Замішуємо тісто лопаткою, а потім 5 – 7 хвилин вимішуємо руками.
- Для начинки відварюємо картоплю, додаємо масло, сир, зелень та добре розминаємо.
- Тісто ділимо на однакові шматочки.
- На присипаній борошном поверхні розкатуємо шматочок тіста, викладаємо на нього начинку та загортаємо. Перегортаємо та обережно розкатуємо коржик.
- Смажимо на добре розігрітій сковорідці на середньому вогні по 2 – 3 хвилинки з кожної зі сторін до золотистої скоринки.
- Кожен коржик змащуємо вершковим маслом.
Смачного!