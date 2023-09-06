Карпатские лиганцы – давнее украинское блюдо, которое должен уметь готовить каждый

Картофельные лиганцы – давнее блюдо украинской кухни, которое очень похоже на известные нам полюшки. Но отличие такое есть: в лагерях есть начинка.

Лиганцы издавна готовили наши бабушки, но со временем, к сожалению, такие старые рецепты забываются и теряются. Чтобы возрождать украинскую кухню, мы подготовили рецепт карпатских лиганцев с сыром, которые вы легко можете приготовить дома.

Читайте также Лучший выбор для школьников: как вкусно накормить ребенка во время активных будней

Подавайте их на стол со сметаной и шкварками – это очень вкусно.

Лыганцы с сыром

Время: 60 – 80 минут

60 – 80 минут Порции: 4

– 700 граммов картофеля;– 1 куриное яйцо;– 330 граммов крахмала;– 1 ложка сметаны;– соль.– 100 граммов домашнего сыра;– 1 – 2 веточки укропа.

Приготовление:

Тщательно помойте картофель и отварите в подсоленной воде, не снимая кожуру.

Охладите отварной картофель. Очистите от кожуры и разомните в пюре.

Добавьте к пюре яйцо, сметану, немного соли и крахмал. Замесите тесто.

Сформируйте из него небольшие шарики и положите в каждую начинку из сыра и укропа.

Начиненные лиганцы отварите в подсоленной кипящей воде 7 – 10 минут.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовитьв считанные минуты.