Карпатские лиганцы – давнее украинское блюдо, которое должен уметь готовить каждый
6 сентября 2023, 12:16Читати новину українською
Источник:Семья
Картофельные лиганцы – давнее блюдо украинской кухни, которое очень похоже на известные нам полюшки. Но отличие такое есть: в лагерях есть начинка.
Лиганцы издавна готовили наши бабушки, но со временем, к сожалению, такие старые рецепты забываются и теряются. Чтобы возрождать украинскую кухню, мы подготовили рецепт карпатских лиганцев с сыром, которые вы легко можете приготовить дома.
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Подавайте их на стол со сметаной и шкварками – это очень вкусно.
Лыганцы с сыром
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 4
– 700 граммов картофеля;
– 1 куриное яйцо;
– 330 граммов крахмала;
– 1 ложка сметаны;
– соль.
Для начинки:
– 100 граммов домашнего сыра;
– 1 – 2 веточки укропа.
Приготовление:
- Тщательно помойте картофель и отварите в подсоленной воде, не снимая кожуру.
- Охладите отварной картофель. Очистите от кожуры и разомните в пюре.
- Добавьте к пюре яйцо, сметану, немного соли и крахмал. Замесите тесто.
- Сформируйте из него небольшие шарики и положите в каждую начинку из сыра и укропа.
- Начиненные лиганцы отварите в подсоленной кипящей воде 7 – 10 минут.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить яблочную шарлотку в считанные минуты.