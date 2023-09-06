Лиганці здавна готували наші бабусі, але з часом, на жаль, такі давні рецепти забуваються та втрачаються. Аби відроджувати українську кухню, ми підготували рецепт карпатських лиганців з сиром, які ви з легкістю можете приготувати вдома.
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Подавайте їх до столу зі сметаною та шкварками – це дуже смачно.
Лиганці з сиром
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Ретельно помийте картоплю та відваріть у підсоленій воді не знімаючи шкірки.
- Охолодіть відварену картоплю. Почистіть від шкірки та розімніть в пюре.
- Додайте до пюре яйце, сметану, трішки солі та крохмаль. Замісіть тісто.
- Сформуйте з нього невеличкі кульки та покладіть у кожну начинку з сиру та насіченого кропу.
- Начинені лиганці відваріть у підсоленій киплячій воді 7 – 10 хвилин.
Смачного!